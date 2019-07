The Best 2019: cuándo se entrega, candidatos a mejor jugador y entrenador y ganadores

El premio otorgado por la FIFA, que solo tiene tres años de existencia, tiene a Luka Modric como vigente ganador. ¿Quien será su sucesor?

El premio The Best de la FIFA es, a pesar de tener solo tres años de antigüedad, una de las citas más esperadas del año futbolístico. Luka Modric es el vigente ganador del The Best, sucediendo a Cristiano Ronaldo, vencedor en las primeras dos ediciones. ¿Qué pasará en este año 2019?

¿CUÁNDO SE ENTREGA?

La gala final tendrá lugar el próximo lunes 23 de septiembre en la Scala de Milan, que sucede a Londres como sede de los premios.

SISTEMA DE VOTACIÓN

El sistema de votación será el siguiente:

-El voto de los capitanes de las selecciones representará el 25 % del total.

-El voto de los seleccionadores nacionales representará otro 25 %.

-El voto de la afición representará otro 25 %. Se puede votar aquí

-El restante 25 % del total procederá de los votos de un grupo de unos 200 periodistas deportivos de todo el mundo.

LOS CANDIDATOS A MEJOR JUGADOR

La primera lista se oficial este miércoles 31 de julio.

- Lionel Messi: El actual ganador de la Bota de Oro peleará, como siempre cuando se habla de premios individuales, por conquistar su primer The Best, uno de los pocos galardones que todavía no está en su poder.

- Cristiano Ronaldo: El delantero de la no ha sufrido en su cambio de aires tras dejar el y sigue marcando goles y más goles. El portugués tiene en sus vitrinas dos de los tres The Best entregados hasta la fecha. Sin duda, uno de los candidatos fijos.

- Neymar: Lleva ya varios años persiguiendo a Messi y Cristiano Ronaldo, pero no termina de dar el salto para pelearles los títulos individuales. El brasileño estará entre los futuribles, pero necesita hacer un buen papel en la con el Paris Saint-Germain para estar entre los finalistas.

- Antoine Griezmann: Si sigue en la línea de la temporada pasada, cuando fue protagonista con el Atlético y con , será uno de los jugadores a tener en cuenta.

- Kylian Mbappé: Desde que asomara la cabeza en Europa con sus actuaciones en el Mónaco, el delantero no ha dejado de crecer y crecer. Está llamado a ser uno de los grandes en los próximos años y por qué no, también alzar un premio como el The Best.

LOS CANDIDATOS A MEJOR ENTRENADOR

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

LOS GANADORES DEL THE BEST A MEJOR JUGADOR