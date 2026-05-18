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Siep Engelen

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The Athletic da una primicia a toda velocidad: este será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City

Fichajes
Manchester City
P. Guardiola
E. Maresca

Pep Guardiola dejará el Manchester City al terminar esta temporada, según informó el lunes el Daily Mail. Poco después, The Athletic confirmó la noticia y reveló quién lo reemplazará. 

Según el periodista David Ornstein, su reemplazo será Enzo Maresca. El italiano de 46 años dejó el Chelsea hace cuatro meses y ahora es el único candidato al banquillo citizen. 

Según Ornstein, Maresca ya mantuvo conversaciones con el club antes de dejar el Chelsea: se reunió con la directiva en octubre y noviembre, y esas charlas fueron positivas. 

Maresca ya conoce el club: dirigió al filial en la 2020/21 y, en 2022, fue segundo de Guardiola.

En 2024 fichó por el Chelsea tras ascender con el Leicester. En su primera temporada clasificó al equipo para la Champions y ganó la Conference League y el Mundial de Clubes.

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Pese a tener contrato hasta 2029, dejó el club londinense el 1 de enero. En diciembre ya había insinuado dudas sobre su futuro al afirmar que las 48 horas previas a la victoria sobre el Everton habían sido “las más duras desde su llegada”, al sentir “muy poco apoyo” de varios sectores.

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