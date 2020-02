Tevez: "Cuando Villa aprenda a levantar la cabeza va a ser un jugador de los que no hay"

Carlitos anduvo entre la bronca y los elogios con el colombiano, que lo asistió en un gol, pero no le cedió la pelota en una contra para liquidar.

Tres meses después, Carlos Tevez volvió a convertir con la camiseta de Boca, en el triunfo 2-1 sobre Talleres. Pero, más allá de la alegría por volver a sentirse importante, el capitán del Xeneize terminó el encuentro con algo de bronca con Sebastián Villa, quien sobre el final del encuentro eligió rematar al arco en un contragolpe, cuando el Apache entraba solo por el centro del área. Por eso, apenas terminado el encuentro, el delantero dejó un elogio mezclado con reproche para el colombiano.

"Villa tiene otra velocidad. Cuando aprenda a levantar la cabeza en los últimos metros va a ser un jugador de los que hoy no hay", sentenció Carlitos, quien explicó el motivo de su bronca: "Estos partidos, si no los liquidás, tenés miedo de que te lo empaten o te lo ganen. Sufrimos y tenemos que aprender".

Más allá de esa pequeña calentura, Tevez remarcó el rendimiento del Xeneize en la Docta y dejó en claro que le darán pelea a River: "Se jugó muy bien, tuvimos un lapso en el segundo tiempo en el que bajamos los brazos, pero el equipo jugó bien fútbol. Tenemos que pelear hasta el final, es lo que nos propusimos. No podemos darnos el lujo de no dar batalla hasta lo últimos. Vinimos a jugar con el resultado de River y no nos pesó".

En cuanto a su actuación personal, en tanto, el atacante explicó: "Hoy en el área puedo hacer la diferencia, me siento cómodo. Hace mucho no convertía. El gol fue para mi viejo, que lo operaron y espero que esté bien"