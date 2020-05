"Ter Stegen aprendió mucho de Claudio Bravo"

Renny Vega, exarquero venezolano, destacó el juego con los pies del actual golero del City. "Es impresionante y merece siempre un gran respeto".

El buen manejo con la pelota ha sido una marca en la carrera de Claudio Bravo. Lo llevó al y lo hizo clave en varios capítulos del de Pep Guardiola, debido a su sobriedad y su gran juego con los pies. Por lo mismo, son varios los que han destacado esa faceta del formado en . Tal es el caso del exportero de la Selección venezolana, Renny Vega.

El exgolero, con pasos por el Cacique, elogió al otrora capitán de La Roja y afirmó que el actual meta del cuadro catalán, Marc-André ter Stegen, se benefició al compartir con el valor nacional.

"De Europa me gusta el portero de Barcelona, Ter Stegen. Yo creo que él aprendió mucho de Claudio, porque es muy difícil que un arquero europeo sea bueno con los pies. Esa parte técnica la tenemos más en Sudamérica", reflexionó en diálogo con Radio Cooperativa.

"Es el arquero en el que yo más me he fijado en Sudamérica por su estilo de juego. Con los pies es impresionante y merece siempre un gran respeto en el fútbol mundial", agregó.

Pero eso no fue todo, el actual embajador del club Deportivo La Guaira indicó que "no tengo muchos referentes, pero siempre me he fijado en arqueros importantes. Creo que el mejor portero que he visto durante mi carrera en Sudamérica ha sido Claudio Bravo".

Luego expresó que "lo conozco como colega porque nos hemos enfrentando muchas veces por Eliminatorias y Copas América. Lo que ha hecho él en su carrera es algo para aplaudir y que merece respeto. Jugó en FC Barcelona, en Manchester City y es ídolo de Colo Colo".

Finelmente, el 'llanero' comentó sobre la opción de convertirse en entrenador. "Con mi ex compañero José Manuel Rey tenemos una buena relación y él me lo ofreció hace mucho (meterse en la carrera de DT). Estoy aprendiendo mucho la parte gerencial, por ahora no lo estoy pensando, pero puede que alguna vez me anime a compartir en un cuerpo técnico", cerró.