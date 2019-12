Teófilo Gutiérrez vs. Michael Rangel: el duelo de artilleros en la gran final de la Liga Águila

Dos delanteros con características diferentes que buscan la gloria y que serán claves para la obtención de la estrella de Navidad.

Junior y se jugarán la vida el próximo sábado en el Pascual Guerrero, por el duelo definitivo de la gran final de la Liga Águila 2019-II. Tras el empate sin goles en la ida, la serie ha quedado abierta y ambos equipos llegan con ilusión y grandes posibilidades para quedarse con el título del segundo semestre.

Ambas escuadras llegan en excelente nivel y el partido será muy parejo en todas las líneas, sin embargo hay un duelo particular que atrae todos los focos: Teófilo Gutiérrez vs. Michael Rangel; dos delanteros con características diferentes pero igual de importantes para sus respectivos equipos.

A pesar de sus 34 años el hijo ilustre de La Chinita pasa por uno de sus mejores momentos deportivos. No es un goleador nato, pero se ha mantenido como máximo referente en el ataque juniorista y ha sido vital en los títulos anteriores. No vive en el área, pero cuando está ahí es letal; se mueve muy bien, sobre todo en tres cuartos de campo, donde demuestra con cada toque su calidad con el balón en los pies. Además, una de sus principales virtudes es su visión de campo. En lo que va del semestre suma cinco goles y seis asistencias.

En la otra esquina está el 'Rompe Corazones', un jugador que quiere revancha tras un paso complicado por Junior y que buscará la máxima de la Ley del ex. Contrario a Gutiérrez, Rangel si es un devorador de área, las 18,50 son su hábitat natural y cuando está ahí es letal; no se le puede dar espacio, porque tienen una gran capacidad para rematar a primera instancia, además tiene un excelente juego aéreo. Pero Michael no solo vive del área, también es efectivo fuera de ella, muestra de ello es que ha marcado varios goles con disparos de media distancia. En total acumula 13 goles y va por el Botín de Oro.

En definitiva será un duelo entre dos grandes delanteros que estará para alquilar balcón. Quien sea más efectivo terminará definiendo el título del Finalización 2019.