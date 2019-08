Teo Gutiérrez: "Me encantaría retirarme en River"

El delantero colombiano dijo que le gustaría terminar su carrera en el Millonario y le tiró flores a Gallardo: "Juntos ganamos cosas importantes".

Teo Gutiérrez nunca se olvida de River. El delantero colombiano, que hace poco llegó a 200 goles como jugador profesional, tiene un especial cariño con el conjunto millonario. En una charla con Fox Sports, el ídolo de Junior aseguró que le gustaría retirarse en el club de Núñez.

“ siempre va a ser mi casa por el amor y el cariño de la gente. No jugaría en por el pasado que tuve en River y porque soy hincha. Me encantaría retirarme en River, pero si no se da, también acá en Junior me quieren mucho y la gente es muy apasionada”, dijo Teo.

Además, destacó al técnico de River: “Con (Marcelo) Gallardo terminamos muy bien, no se dieron las cosas económicamente, pero es un entrenador que me dio mucho a mí y a River. Son cuestiones que pueden suceder, pero juntos ganamos cosas importantes”.

Por último, contó que tuvo chances de volver a Argentina para jugar en Independiente: “Tuve una opción de un equipo grande en Argentina, pero lastimosamente no se pudo dar. Me llamó Ariel Holan (exentrenador de Independiente), hablamos muy bien y quedamos en que si se daban las cosas, podía ir”.