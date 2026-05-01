Tensión máxima en la lucha por no descender en España: el Real Mallorca pone en aprietos a Girona y Sevilla

El RCD Mallorca sumó el viernes tres puntos clave para evitar el descenso en LaLiga. Los mallorquines vencieron 0-1 al Girona, que ahora tiene 38 puntos, los mismos que Mallorca y Elche. El Deportivo Alavés se mantiene con 36 puntos justo por encima del descenso, mientras que Sevilla (34), Levante (33) y Real Oviedo (28) permanecen en zona de descenso.

Montilivi registró un lleno total; la afición sabía que una victoria acercaría la permanencia. En la primera parte se notó la presión.

Las ocasiones fueron escasas. Daley Blind, actuando como lateral izquierdo, pareció conceder un penalti al Mallorca tras una supuesta falta sobre Pablo Torre, pero el árbitro falló a favor del Girona.

Aun así, el Girona fue el que más buscó el gol: Claudio Echeverri, solo ante Leo Román, disparó directamente al portero.

Fue un error caro, pues justo antes del descanso el Mallorca marcó. Samu Costa se desmarcó en un centro de Johan Mojica y cabeceó sin oposición: 0-1.

En la segunda parte el Girona dominó, pero la fortuna le dio la espalda: Ounahi remató al poste, Roca al larguero y Witsel cabeceó fuera.

El Mallorca de Martín Demichelis resistió y celebró el triunfo como si ya tuviera la permanencia. Con estos tres puntos, el equipo balear da un gran paso.

El Elche (visita al Celta de Vigo), el Deportivo Alavés (recibe al Athletic Club), el Sevilla (recibe a la Real Sociedad), el Levante (recibe al Villarreal) y el Real Oviedo (visita al Real Betis) aún deben jugar esta jornada y tienen 5 partidos por delante; Girona y Real Mallorca, 4.