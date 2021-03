Tebas y la posible salida de Messi del Barcelona: "LaLiga está preparada financieramente para ese momento"

El presidente de la LFP ofreció una extensa entrevista al canal egipcio 'Onsport' y opinó sobre el hipotético adiós del delantero argentino.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, concedió este lunes una entrevista al canal de cable egipcio ONsport en la que aseguró que el organismo está preparado "financieramente" para el día en que Lionel Messi abandone la competición.

💥💥رد مفاجىء ل رئيس رابطة الدوري الإسباني على انتقال محمد صلاح إلى الليجا #تامروعز_في_جمهورالتالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/OZamCOx9j4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2021

El impacto de la pandemia: pérdidas de hasta mil millones

"Sabíamos que la pandemia acabaría y todo volvería a la normalidad, teníamos que centrarnos en cómo retomar la liga sin aficionados, así que pusimos un protocolo para salvar lo básico del juego, con la ayuda de todos en la federación y de todos los equipos, por supuesto. No sabíamos que tomaría tanto tiempo (jugar sin aficionados). Las pérdidas alcanzaron los 2.000 millones de euros, pero las redujimos a 1.000 millones y 100.000 euros debido a la reducción de algunos gastos. Si seguimos presenciando una disminución en el número de casos de coronavirus, tal vez los fanáticos regresen".

La salida de Cristiano... y la posible salida de Messi

Consultado sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 2018, Tebas comentó: "La salida de Cristiano del Real Madrid fue una decisión del club, no tengo derecho a decir nada, pero siempre prefiero tener a los mejores jugadores en La liga. Lo mismo pasó con Neymar antes, Cristiano fue el máximo goleador de la liga y nos afectó su marcha, pero financieramente el impacto fue mínimo porque nos preparamos bien para este momento".

Y sobre el deseo de Leo Messi de abandonar el Barcelona el pasado verano, con el argentino confirmándole a Goal que finalmente seguiría en el Camp Nou para no ir a juicio con el club de su vida, Tebas señaló: "No podía irse del Barcelona por un acuerdo en su contrato, pero como dije de Cristiano Ronaldo, también estamos preparados económicamente para ese momento".

Sobre un Clásico Barça-Madrid sin Ronaldo ni Messi, Tebas opinó: "Este partido no debería verse afectado por la salida de dos jugadores. La salida de Cristiano no afectó al Clásico y la de Messi tampoco debería afectarlo".

LaLiga, al nivel de la Premier

Además, según Tebas, LaLiga está "al mismo nivel que la Premier League, la diferencia es la audiencia, ellos tienen más en Europa y nosotros tenemos nuestra enorme base en el Medio y Lejano Oriente (Asia)".

Las polémicas con el VAR

Por otro lado, Tebas dijo que el "Real Madrid y Barcelona siempre acusan al VAR de parcialidad pero por la gran competitividad que hay entre los dos clubes".

Sobre el hecho de ser un confeso hincha del Real Madrid, Tebas explicó: "No me afectó para nada, siempre priorizo ​​mi trabajo, no perjudiqué a ningún jugador ni al club".

Salah, improbable fichaje en LaLiga

Por otro lado, sobre la posibilidad de ver al egipcio Mohamed Salah en un club de LaLiga, Tebas opinó: "Con la situación financiera actual, es muy poco probable que el Liverpool venda a Salah o que algún club contrate a grandes nombres este verano".

Por último, habló del triunfo de Joan Laporta en las elecciones del Barcelona: "Finalmente el Barcelona tiene presidente después de todo el lío de los últimos meses, tenemos que esperar y ver cómo se desempeña".