Tebas: “La Champions está preparada para no contar con Real Madrid, Barcelona y Juventus”

El presidente de la patronal insiste en que “no son imprescindibles” y que si son sancionados, LaLiga defenderá a todos sus clubes y "no a dos o tres"

Los daños colaterales de la Superliga siguen su curso. Mientras la UEFA ha decidido abrir expediente sancionador a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reiterado que no moverán fichar para apoyarlos si finalmente reciben un castigo.Tebas asegura que si finalmente Real Madrid, Barcelona y Juventus resultan sancionados por la UEFA y siguen insistiendo con el proyecto de Superliga,, LaLiga no moverá ninguna ficha para apoyarlos. Es más, cree que la Champions se puede jugar perfectamente sin esos tres clubes.

"La Champions está preparada para no contar con Madrid, Barça y Juve"

“Mi opinión es que la Champions sí está preparada para no contar con Real Madrid, Barcelona, y Juventus", dijo tajantemente Tebas. "La Champions ha seguido viviendo sin el Manchester United durante cinco años. El Milán fue expulsado del competiciones europeas y la competición ha seguido viviendo. No son imprescindibles en Europa. Nos gustaría que jugasen, pero los hechos son los hechos y UEFA deberá actuar”, ha dicho Ten la rueda de prensa posterior a la reunión de la Plataforma Consultora de Clubes.

El presidente de LaLiga no ha querido mojarse sobre el posible conflicto jurídico sobre esta cuestión, pero sí ha puesto el acento en la postura de LaLiga si al final existe sanción de UEFA. "Nosotros, como Liga, no vamos a defender a ningún español que sea sancionado. Los hechos no tienen nada que ver con la nacionalidad. Si UEFA tiene acomodo jurídico para sancionarlos, LaLiga no va a decir nada. Va a defender a la mayoría de sus clubs, no a uno o dos”, ha señalado.

Expediente sancionador de UEFA para Barça, Madrid y Juventus

Hace unos días se supo que, tras completar una investigación inicial, la UEFA va a dar un paso más. Ha abierto un expediente disciplinario y sancionador a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus Turín. El motivo que se alega es que su continuidad en la Superliga podría incurrir en "posible violación del marco legal de la UEFA". El ala dura de la UEFA, encabezada por Alexander Ceferin, considera necesario que exista un castigo para los tres clubes rebeldes, que podría conllevar su exclusión de la Champions por uno o dos años. El ala moderada de la UEFA cree que la sanción debería ser únicamente económica, aparejando una amenaza de exclusión si Real Madrid, Juventus y Barça siguen insistiendo en la Superliga.