Tebas insiste con Messi: "Es imposible hacer trampas"

El presidente de LaLiga reitera que no modificará la norma del límite salarial para que el Barcelona pueda inscribir a Leo Messi en la competición

Javier Tebas lo tiene clarísimo. Y, por ahora, no recula ni un centímetro ante las peticiones de flexibilización del límite salarial que le llegan desde Barcelona. El Barça excede el tope y, en estos momentos, sin ventas importantes de jugadores ni una rebaja salarial considerable no puede inscribir ni a Lionel Messi ni a los cuatro nuevos fichajes, Eric Garcia, Emerson Royal, Memphis Depay y el 'Kun' Agüero. Es por eso que, además de trabajar en una reducción de la masa salarial, el club intenta por todas las vías convencer al presidente de LaLiga para que autorice de alguna forma el nuevo contrato del capitán y flamante campeón de la Copa América con Argentina.

Sin embargo, Tebas no está dispuesto a acceder a las peticiones del Barça. Lo ha dejado claro en una entrevista en el canal de Youtube de Ramon Álvarez de Mon. "Es imposible. Si alguien conoce como funciona esta casa, es imposible hacer este tipo de trampas. Además hay que enseñarlo a todos los clubes, es un derecho que tienen. El control económico salvaguarda la integridad de la competición, hace que LaLiga sea sostenible", expresa Tebas, que realiza dicha entrevista acompañado del director general de LaLiga, José Guerra. "El Barça tiene buenos profesionales, tiene a Mateu Alemany, que ha toreado en las mejores plazas con el Valencia y conoce muy bien el control económico. Sabe que no existen las vías de escape como el tema de los embajadores", comenta el presidente de la patronal, consciente de que el contrato que el club blaugrana le puede ofrecer a Messi incluye un sueldo posterior a su retirada como embajador de la entidad culé.

Tebas, además, se muestra sorprendido por el hecho de que no exista ninguna oferta de otros clubes de primer nivel por Messi: "Me resulta sorprendente que a fecha de hoy no haya ninguna oferta del PSG o del Manchester City. Creo que el problema es que no la hay, lo que me lleva a pensar que el jugador tiene ganas de quedarse. Si realmente fuese una operación económica para Messi ya hubiera firmado por cualquiera, porque el Barça sabe perfectamente lo que hay, lo tiene más claro que el agua". De hecho, el presidente de LaLiga reconoce que el límite salarial del Barcelona, a día de hoy, "ya estaba calculado sin Messi".

Los ingresos por patrocinios no cuentan

En el informe sobre el límite salarial que publicamos en Goal ya contamos que cualquier ingreso extra que no fuera por traspasos de jugadores no serviría para mejorar el límite salarial del Barcelona. Una nueva facturación por patrocinios impacta en las cuentas de la temporada 2021-22, mientras que el límite salarial se calcula basándose en el ejercicio económico 2020-21. Javier Tebas lo especifica: "Un ingreso en patrocinio no, porque lo que cuenta es el ahorro. No el suma ningún ingreso extraordinario salvo las plusvalías por traspasos y la rebaja de salarios".

Además, el presidente de la patronal también niega que el diferimento salarial que hizo el Barça en enero sirva para poder ampliar este límite. "Lo que supone un ahorro sí cuenta a efectos del límite salarial. Un diferimiento no es un ahorro, es simplemente una financiación. No afecta al límite salarial", comenta Tebas.

Revisará todos los trueques

En las dos últimas temporadas, el Barcelona ha maquillado sus cuentas mediante dos intercambios de jugadores. En el curso 19-20, el club blaugrana cambió al portero neerlandés Cillessen por el portugués Neto, en una operación valorada en 35 millones de euros. Un año después, Arthur se marchó a la Juventus por 72 millones, mientras Miralem Pjanic llegaba al Barça por 60 millones. Ambas operaciones significaron una plusvalía considerable para los dos clubes. Sin embargo, Tebas echa el freno de mano en este tipo de trueques. “Cualquier trueque hay que valorarlo. Si está hinchado se reajusta. Nos ha pasado varias veces", dice el presidente, que deja caer que en el caso del conjunto blaugrana, alguno de los intercambios de las últimas temporadas se ha tenido que modificar: "En algún caso, no digo cuál, se corrigió".