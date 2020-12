Javier Tebas en Goal: “La Superliga es perfecta para arruinarse y cargarse a los aficionados"

Cree que “Bartomeu usó la Superliga para desviar la atención el día que le echaban y que "Florentino no entiende los efectos que tendría la Superliga"

Javier Tebas, presidente de , concedió una entrevista a Goal donde analizó detenidamente el asunto de la Superliga de clubes europeos, que considera un torneo clandestino y perjudicial para la industria de fútbol, al tiempo que también se refirió a la posible reforma de la , que ahora mismo están estudiando los dirigentes de la UEFA. Por último, Tebas también tuvo palabras de insatisfacción acerca del cumplimiento del protocolo pactado con la RFEF para los partidos de .

¿Por qué la Superliga de clubes podría arruinar el fútbol?

“Lo de la Superliga es clandestino. Sólo he visto a un presidente, Bartomeu, diez segundos hablar de eso. Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público. Es todo clandestino, escondidos y en el bar. No hay oficialidad. No me consta. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del fútbol, por muy buen empresario que puede ser, es porque no conoce el ámbito económico y jurídico de todo esto. Se habla de ingresar más de mil millones o quinientos por temporada, pero esos 20 clubes ya están en otras ligas ya generan otro dinero en sus ligas pero la pregunta es ¿se van a ir de un lado a otro? ¿van a poner en riesgo dese dinero?”

Bueno, pero se habla incluso de un modelo de financiación de esa Superliga…

“Se habla de CVC Capital Partners, se habla de JP Morgan… Se habla de muchas cosas pero la realidad es que con seis mil millones de euros no avalan ni la mitad del primer año. Para hacer un proyecto que los grandes clubes estén tranquilos, un fondo tendría que avalar tres o cuatro años, porque de la noche a la mañana se podrían quedar sin ingresos. Son cantidades inalcanzables, no se pueden garantizar. Estaríamos hablando de 30.000 millones, no hay una entidad financiera que quiera financiar una competición, porque estarían financiando una guerra. Guerra con la FIFA, con la UEFA…Imposible. Es imposible sacar una competición nueva sin el consenso de estos organismos, se organizaría un jaleo tremendo. Ya estaban diciendo que habría Superliga para 2022 ¿Cómo va a ser eso? Es imposible. El encargado de filtrar se equivocó. Es inviable y a nivel comercial. La Superliga es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol”.

“Bartomeu usó la Superliga para desviar la atención el día que le echaban”

Josep María Bartomeu, ex presidente del FC , habló de afiliarse a la Superliga el día que presentó su dimisión ¿confía en que el nuevo presidente azulgrana y su junta no se afilien a ese proyecto de Superliga y haya marcha atrás?

“Nosotros en el FC Barcelona, como pertenece a un órgano como la Liga, mi obligación como presidente de la Liga es decirle a su representante ‘¿Sabes que eso dañaría el producto? ¿Qué es eso que dijo tu presidente en rueda de prensa?’ Me dijo que ‘eso es un borrador, una declaración de intenciones’…Es realidad es mucho menos de lo que está escrito en los papeles. Si alguien se sienta a analizarlo, sabe que es inviable. Aquello de Bartomeu fue una salida para desviar su peor día como presidente. El día que se tenía que ir, por no decir que lo echaban, quiso desviar la atención. Es lo más desafortunado que ha hecho como presidente”.

“Florentino Pérez no entiende los efectos que tendría la Superliga”

En este proyecto de la Superliga hay dos nombres propios. Uno es del Andrea Agnelli, presidente de la y de la ECA; el otro es Florentino Pérez, presidente del , del que se dice que lleva años soñando una competición así ¿espera LaLiga un paso delante de ambos?

“No puedo desvelar lo que hablo con Andrea Agnelli, pero él no está detrás de esto de la Superliga. Él estaba detrás de una reforma y un proyecto de reforma de las competiciones UEFA, pero los clubes de Europa no estuvieron de acuerdo y ese proyecto murió. Él debe intentar que la crezca. En mis conversaciones con Agnelli lo hemos hablado. ‘¿Para qué vas a hacer una Superliga? Madrid y Barça seguirían ingresando más que tú. Tendrás que hacer una mejor liga italiana para poder ingresar más, debes fortalecer la serie A’. La Superliga no te hará más competitivo. ¿Florentino Pérez? Dicen que es el que está detrás de todo esto, pero es un tema siempre clandestino, así que por eso yo no lo puedo saber. Intuyo que le gustan ese tipo de proyectos. Es un gran empresario de la construcción y un gran gestor del Real Madrid como club, pero no entiende lo de las grandes competiciones y lo de la Superliga y no entiende lo que eso generaría-. Es un privilegiado empresarial, pero no lo considero un privilegiado en este sentido porque está leyendo mal los efectos negativos que la Superliga tendría sobre su club, que podría significar llevarles a la ruina”.

¿Existe cierta preocupación con recaudar más dinero? ¿No hay cierta “ceguera” en los clubes?

“Hablo con mucha gente. Hablo con Miguel Ángel Gil, hablo con Andrea Agnelli por ejemplo y todos están preocupados, pero no les veo cegados con el tema recaudatorio. El camino para generar más recursos no es la Superliga. Los dos primeros años igual no es un fracaso, pero sería arruinar las ligas nacionales, que son las que les han generado y generan. El que piense que la Superliga es compatible con las ligas nacionales, sea Florentino Pérez o quien sea, se equivoca.

Al margen de Real Madrid y FC Barcelona ¿Cuál es la postura de los clubes del fútbol español acerca de la Superliga?

“La mayoría de los clubes españoles, incluido el , está en contra de la Superliga. En un análisis sosegado de la industria, también Real Madrid y Barcelona deberían estar en contra de la Superliga. LaLiga son 42 clubes y hay que ser legales con la institución. No se puede estar en la Superliga y en LaLiga. Aquí hay 40 clubes contra la Superliga y si Madrid y Barça razonaran debidamente, estarían en contra de la Superliga. Seguro.”.

Se habla mucho del papel de los ingleses, del papel del y del …

“Se habla mucho del “Big Six”, pero es siempre clandestino. Cuando fue oficial se hizo una asamblea de los clubes ingleses y se tomó una decisión. Tengo contactos con clubes ingleses de los más grandes y son contrarios a la Superliga. Tienen la mejor competición y si este modelo de Premier funciona, si este modelo de Champions está funcionando ¿por qué hay que cambiar? Esto sería un riesgo. No podemos meternos en una guerra por este concepto. Los ingleses son la primera potencia económica futbolística y no quieren la Superliga. También se ha hablado del fondo CVC para la Superliga y la verdad es que no está ahí. Si yo quiero estar en una Superliga, vengo, salgo y lo digo. El tema es que si lo hacen de manera clandestina, no están convencidos de crear esa competición”.

Se refiere a la Superliga como un proyecto clandestino, pero el que sí está empezando a tomar cuerpo es el proyecto UEFA para reformar la Champions League y crear un nuevo formato…

“Estoy en contacto continuo y diario con la UEFA. No podíamos consentir que se presentase un proyecto de reforma que hacía daño a las ligas nacionales. La UEFA ahora está trabajando en un proyecto diferente, pero que respeta lo que queremos las grandes ligas. Habrá alguna cuestión que no me guste, pero no atenta contra la naturaleza de las ligas, hay que respetar el calendario, la filosofía de cada liga, el número de los participantes y dentro de ese respeto, la UEFA está ideando un nuevo concepto de competición. Habrá que matizar qué clubes podrán acceder, qué listas de acceso habrá, es muy importante que todos los clubes tengan esperanza de poder jugar Champions. Se trata de no alterar líneas rojas y aunque hay posiciones que no puedo contar aquí, la UEFA está trabajando en un camino diferente, está hablando con las grandes ligas y va buscando un camino de mejorar. Yo soy partidario de no cambiar, pero si UEFA quiere reformar, puede hacer un producto competitivo”.

Entiendo que la parte buena sería más dinero para los clubes y la mala, el calendario, que ya es de por sí muy exigente, lo cual podría saturar con más partidos. ¿Es así?

“No quiero adelantar nada. Todo depende del mercado. Esto no es una paella para diez o veinte, esto es una tarta que crece poquito a poquito. Veremos si el nuevo modelo de competición lo acepta el mercado como buen producto. Son cambios de formato que pueden ser arriesgados, pero sí lo que hará será equilibrar el sistema de ligas y la Champions. Los grandes clubes ya no son tan voraces con el tema del dinero. Si lo son, sólo trabajan para que sus jugadores se compren más Ferraris, Porsches o Lamborghini. No producen más riqueza para los clubes, sino para los jugadores. Eso ha calado en los grandes clubes”.

Malestar en LaLiga por el incumplimiento del protocolo sanitario pactado con la RFEF para la Copa del Rey

Un último asunto. Al parecer, entre Liga y RFEF se articuló un protocolo sanitario desarrollado de manera parecida al que tenía LaLiga, pero esta vez para la Copa del Rey ¿Qué tal ha funcionado?

“No estamos satisfechos. Si contamos las incidencias que ha habido en la Copa en comparación con nuestro protocolo, que la RFEF se comprometió a cumplirlo por escrito, no puedo estar contento. La zona verde, que es muy limitada, no se está cumpliendo, ha habido partidos que cruzaban los aficionados por en medio del partido, ha habido lugares donde los aficionados estaban en la zona azul, muy cerca de los jugadores y también de los jugadores de la grada, no se ha respetado la distancia de seguridad en los palcos del fútbol español. Estamos preocupados porque están surgiendo muchos positivos”.

¿No se están cumpliendo de manera correcta?

“Los protocolos no están sólo para plasmarlos en un papel y leerlos, sino que deben servir para cumplirlos. Ahora es mucho más complicado acabar la temporada que el curso pasado. Fue mucho más fácil acabar la temporada de lo que será acabar bien esta. Ahora hay más riesgo de contacto que antes. Hemos tenido que reforzar el protocolo, hemos tenido que reforzar la burbuja para que tengan más seguridad los jugadores, hemos tenido que hacer vestuarios portátiles de mucha calidad en los estadios para que los grupos en las duchas sean memores…y todo ese esfuerzo que se ha hecho, no se ha visto en algunos partidos aplicando el protocolo en la Copa”.