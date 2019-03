Tebas declara la guerra a la Superliga: "Me caigo de la risa con todo esto"

El presidente de LaLiga volvió a mostrarse contrario al proyecto de la ECA para cambiar la dinámica de competiciones en el fútbol europeo.

El presidente de , Javier Tebas, ha vuelto a mostrar su rechazo al proyecto de Superliga de grandes clubes europeos que quiere organizar la ECA y cree que es un torneo que no saldrá adelante, en definitiva, como ya dijo en Goal, "un proyecto de barra de bar a las cinco de la mañana".

"No vamos a dejar de jugar los fina de semana. Con rotundidad. Lo garantizo. Nosotros competimos con UEFA en el mercado internacional de derechos de TV. Es impensable que un competidor imponga a otro unas reglas para crecer ellos, y para hacer decrecer a los demás. Ni Competencia, ni tribunal alguno dará viabilidad a esto. Garantizo, además, que LaLiga va a tener 20 clubes en los próximos 20 años. No se va a romper ninguna competición. Ni la inglesa, ni la italiana, nada... Lo que más me preocupa es que muchos dirigentes de estos grandes clubes no saben el daño que están haciendo a sus clubes. No conocen cómo funciona esto. Alguno dice que van a ganar 900 millones por club, que es imposible, que no lo ganan juntos la Premier, LaLiga, la italiana y la francesa en todo el mundo a la vez. No funciona así el mercado. Se van a cargar sus propios clubes", explicó en un acto de LaLiga con la Policía Nacional y la Dirección General de Ordenación del Juego.

Las desventajas del proyecto: "Los aficionados de equipos grandes están acostumbrados a ganar torneos. Si se compite de esta manera, habrá clubes que pasen ocho o 10 años sin ganar. Ya me gustaría ver un contra el yendo uno octavo y otro noveno. Sin jugarse nada. Están construyendo un proyecto sin conocer los efectos, un proyecto de barra de bar. Esta industria se ha construido con ligas nacionales fuertes y ahora quieren ponerlo en riesgo. En jamás llegaremos a tener una liga de menos de 20 clubes y trabajaremos para convencer a las ligas nacionales y los dirigentes de los grandes clubes que apoyan estos proyectos, que están caminando hacia el final de esos grandes clubes.

Ningún club le ha comunicado nada: "Leo a los periodistas 'portavoces' de cada club y veo lo que opinan. A mí, directamente, ningún presidente me ha dicho nada, pero os leo y sé lo que me han dicho".

El - Real Madrid, un lunes: "En LaLiga no vivimos pensando en el Real Madrid. El problema que hay es que, hasta ahora, estaban muy limitados los clubes que podían jugar el lunes. Ahora, tras la eliminación de , , ... el abanico se abre. No sé si el Madrid volverá a jugar un lunes, ya veremos".

Jugadores que apuestan: "Esto ha tenido una evolución: hace unos años se veía hasta en Twitter a qué apostaba cada jugador. Ahora estoy convencido que hay muy poco jugador que apuesta. Por lo menos en el ámbito profesional. Con los directores de partidos también vigilamos que no se apueste en los descansos. Hasta las casas de apuestas se han dado cuenta de que esto no podía seguir así. Era la jungla. Hay proyectos y voluntad política enorme para regular esto. Seguro que antes de final de año hay más control sobre la publicidad y los mensajes que llegan desde las casas de apuestas en los medios".