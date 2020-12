Tebas en Goal: "Conozco bien a Peter Lim y está haciendo lo que tiene que hacer"

“El Valencia ha sufrido dos ‘pandemias’: quedarse sin Europa y sin público en el estadio”, explica el presidente de LaLiga

es una plaza convulsa en los últimos tiempos. Goal ha querido preguntar a Javier Tebas, presidente de , acerca de la situación compleja del club ché. Tebas se ha referido a la gestión de Meriton Holdings, al proyecto de Peter Lim, a las ventas de jugadores, al tema del nuevo estadio y al enfado del hincha valencianista. Para Tebas, el Valencia CF, “ está en una época de transición”.

Cuestionado acerca de la gestión de Peter Lim, máximo accionista del club, Tebas sostiene que “la situación financiera del Valencia CF es menos preocupante de lo que se dice. Ha sufrido dos ‘pandemias’: no se ha clasificado para Europa que eso son 40-45 millones menos y no puede tener gente en el estadio y eso son otros 40-45 millones. Eso suman 90 y hay que restarlos al presupuesto. De 180 millones a 90 de presupuesto pues los salarios son diferentes y tienes que vender jugadores para poder cubrirlo. El club está haciendo lo que tiene que hacer. No lo puedo criticar. Y cuando vendes jugadores, pues pierdes capacidad competitiva. Pero no hay otra opción. Además, nosotros no permitiríamos que inyectasen dinero desde fuera en vez de dinero del propio futbol, porque podría inflacionar el sector y eso no lo podemos permitir” , señala.

Tebas cree que ahora mismo el club no puede acelerar con el nuevo estadio: “Conozco bien a Peter Lim. Es un hombre que está encima de las cosas y no es un tema de porque esté a 10.000 kilómetros no vea las cosas. Tomará las decisiones adecuadas y el presidente Anil Murthy lo ha definido bien. Dijo que están en un año de transición. Ya volverá el Valencia CF a la situación buena de antes. Insisto, han tenido dos “pandemias”. Eso no te permite acelerar lo del nuevo estadio, porque el club no tiene capacidad económica ahora para eso y lo que hay que hacer es entender la situación. Hay que tener más paciencia” , asegura el dirigente.

El presidente de LaLiga insiste en que no tiene motivos para criticar a Lim y cree que se está generando demasiado ruido alrededor del Valencia CF: “¿Qué a nadie le gustó la salida de Mateu y Marcelino? Pues si tienes un entrenador que te está retando cada día, pues eso no gusta mucho. Peter Lim tomará las decisiones que tenga que tomar. Económicamente está tomando sus decisiones y no lo voy a criticar como presidente de LaLiga. Al contrario, le voy a alabar, como hice con el del administrador judicial del Málaga, que tiene una plantilla que es la que menos gasta de la Liga SmartBank y afortunadamente le está yendo bien. A mí lo que me preocupa es el desapego de la afición. A veces se genera mucho ruido y creo que no se debería realizar tanto” , sostiene.

En ese sentido, Tebas comentó que entiende el enfado del aficionado valencianista, pero que eso no puede cambiar su valoración sobre Lim: “Cuando vino Peter Lim, había 26.000 personas aplaudiéndole, luego se le abucheaba, luego tuvo un lio de narices y tiró de Mateu Alemany y Marcelino, volvió al estadio, aplausos de narices, ganó la Copa y ganó todo. El fútbol es una montaña rusa” , asegura el presidente de LaLiga.

Por último, Tebas dejó claro a Goal que, por supuesto, entiende el disgusto del aficionado del Valencia CF, aunque espera que la situación responda a un momento puntual y un periodo de transición: “Yo entiendo que el aficionado del Valencia CF esté cabreado, porque deportivamente no está dando lo que le gustaría al aficionado. Claro que lo entiendo, pero eso no tiene que afectar mi valoración como presidente de Peter Lim. El Valencia CF está en una época de transición. Como estaba el . Todo el mundo decía hace tres semanas cuando la cosa iba mal. Ahora nadie se acuerda de lo que se escribía, que no podía incorporar a nadie o que Zidane era un desastre y estaba cesado…días después nadie dice nada. Tenemos que tener una perspectiva mucho mayor y analizar todo mejor. Al menos, desde mi posición como presidente de la Liga no puedo entrar en momentos puntuales, sino analizar con perspectiva”, dijo.