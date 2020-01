Tebas: "Con el VAR hay un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales"

Pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' y Radio Marca

Javier Tebas, presidente de LaLig, compareció ante los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar toda la actualidad del fútbol español tras un fin de semana no exento de polémica. Sobre su reelección como presidente de , Tebas comentó que "Rubiales me pidió dos veces que dimitiera, le hice caso y he vuelto a ganar, la Liga es más que el Barça y el Madrid. No les gusta que yo sea presidente, pero colaboran con ella como no puede ser de otra manera", dijo. Sobre su relación con Florentino Pérez, comentó: "Tenemos un concepto diferente de LaLiga, nosotros queremos que sea la primera competición y él quiere Súper Ligas o Ligas planetarias. Está pidiendo casi la independencia. No hablo con él desde hace más de dos años. Con Bartomeu hablé hace cinco meses o menos".

Acerca de los gritos racistas contra Williams en el partido del , Tebas aseguró: "Hay que felicitar al Espanyol. Nunca hay que poner en duda que los clubes estamos en contra de todas estas cosas y a veces hay que ir a por ellos, como han hecho ellos. Ya teníamos redactada la denuncia por un delito de odio y puede ser tratado como delito penal. El Espanyol debería expulsar a esos nueve socios. Vamos a presentar un tema a AFE y a la FEF por si un jugador recibe un insulto o se ve afectada su dignidad, se lo diga al árbitro, conste en acta y se tome alguna medida. Tenemos que sentarnos para ver cómo solucionar esto"

¿Rajoy o Casillas como candidato a la RFEF? "Me parece todo tan 'kafkiano' y raro... No he hablado con Casillas desde que se ha anunciado esto. No he hablado de esta posibilidad con él. La última vez me preguntó sobre el fútbol español, le dije que estaba muy preocupado y que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el equipo liderado por Rubiales. Con Rajoy no he hablado de este tema. No me gusta Rubiales, a partir de ahí habrá que ver de quién se rodean", explicó Tebas.

Sobre el VAR, Tebas comentó voas interesantes en la COPE: "Para marzo vamos a convocar una asamblea para reflexionar todos los clubes y hablar del VAR. Si vemos todo lo que está pasando, vemos que hay mucha desazón. Hubo un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales, eso generó un problema que se arrastra todavía.Creo que fue un error que se dijera que había llamado Florentino a los 20 minutos. No hay unificación de criterios e interviene demasiado el VAR, pero no hay problemas técnicos".

Por último, al ser preguntado sobre la Superliga, Tebas volvió a comentar que "es una idea de barra de bar. Esta competición que no tiene viabilidad".