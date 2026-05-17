Te Kloese recibe duras críticas en directo por televisión por la política de fichajes del Feyenoord

Mario Been criticó el domingo al Feyenoord en «Goedemorgen Eredivisie», pese a que el equipo es segundo en la Vriendenloterij Eredivisie y ya tiene plaza para la Liga de Campeones. El analista cuestionó la política de fichajes del director técnico, Dennis te Kloese, quien también participó en el programa.

«Empezasteis la temporada de forma fantástica, pero un entrenador depende de la plantilla que tiene. Si todos hubieran estado en forma, habríais tenido un equipo aceptable», analiza Been.

Te Kloese, que abandona De Kuip, no está de acuerdo: «Con quince internacionales, somos más que aceptables».

Been critica luego los fichajes del verano: «Si traes a Diarra de Turquía, a quien ningún grande quiere, y a Tengstedt y Borges por más de 20 millones, algo falló, porque apenas han jugado».

“Si había lesiones, el equipo solo empeoraba”, sentencia el exjugador. “En el partido inaugural, cuando Borges, fichado por nueve u once millones, llegó en helicóptero, pensé: ahora veremos a un jugador de verdad; es increíble”.

Hans Kraay Jr. pregunta quién aconsejó fichar a Borges, pero el director no revela sus fuentes: «No se trata de un jugador concreto ni de quién lo aconsejó; eso sería demasiado fácil».

Been señala que el Feyenoord no mejoraba con la entrada de Borges u otros fichajes. «Se puede analizar desde todos los ángulos. Antes de Borges llegaron otros jugadores. Es simplista pensar que, si haces diez fichajes, todos serán un éxito. Podríamos mencionar también a Read, Targhalline, Hadj Moussa, fichajes gratis, y a Ueda, a quien nadie prestaba atención, pero marcó 25 goles”, concluye Te Kloese, contradiciendo a su compañero de mesa.