Tata Martino sobre Carlos Vela: “Se está para la Selección o no”

El timonel del Tri Mayor se pronunció sobre el sueño olímpico del delantero del LAFC.

Luego de que Carlos Vela se postulara para reforzar a la Selección Sub 23 de Jaime Lozano en Tokio 2020, Gerardo Martino manifestó su desacuerdo con el delantero por querer jugar con un combinado menor y no con el absoluto.

Vela no ha vuelto a defender la camiseta del equipo nacional después del Mundial de 2018, todo ello con el argumento de dar paso a nuevas generaciones, aún cuando recibió la visita en Los Ángeles del propio Tata.

"Se está para la Selección o no se está para la Selección, no estoy para la Olímpica, pero la Sub20 no, para la Mayor sí. Si se está para la Selección obviamente tiene posibilidades de estar en eliminatorias, en 'Final Four', , pero no me parece bien que esté para una sí y para otra no", manifestó en entrevista con ESPN.

El futbolista de 31 años disputó 72 partidos con Selección, mismos en los que marcó 19 goles luego del debut en septiembre del 2017 bajo las órdenes de Hugo Sánchez. Cabe recordar que Vela es uno de los futbolistas que Jaime Lozano ha considerado como parte del grupo de tres refuerzos que permite el Comité Olímpico Internacional para el torneo en .