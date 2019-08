Tapia, preocupado por la fragilidad defensiva de Comunicaciones

El timonel de los Cremas lamentó el mal arranque de los suyos.

Comunicaciones no ha tenido un buen inicio de torneo y hasta el momento suma dos derrotas en misma cantidad de partidos. Y es por eso que Mauricio Tapia, timonel de los Cremas, actualmente se encuentra preocupado por la dinámica de su equipo y espera que con el tiempo lleguen los resultados.

"Por más que trabajemos mucho, la asimilación de la idea de juego lleva su tiempo, buscar que el equipo se mueva de una forma cuesta, más por circunstancias normales como jugar cada tres días y las bajas que se tienen”, dijo Tapia.

En ese sentido, el timonel considera que el pobre rendimiento defensivo les ha perjudicado. “Como entrenador me preocupa que estamos recibiendo goles en todos los partidos y no es algo que caracteriza a mis equipos, estamos dejando muchas veces, si hablamos del partido contra Marathón me dejó satisfecho, pero no contra Cobán Imperial y Municipal”, expresó.