El defensa japonés Takehiro Tomiyasu, fichaje invernal del Ajax, apenas ha tenido minutos hasta ahora. El propio jugador admite a Ajax Life que esperaba más de sus primeros meses en el club.

El defensa de 27 años llegó este invierno como agente libre tras no renovar con el Arsenal y buscaba llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Sin embargo, la temporada no ha salido como esperaba: ha disputado solo 207 minutos en siete partidos con Óscar García. «Hay que jugar para dar ejemplo», admite.

Llegó en enero con la ilusión de debutar rápido en el Johan Cruijff Arena, pero la realidad fue otra. «Quería volver antes, trabajé con el equipo médico y no querían forzar nada».

Su contrato vence este verano y aún no sabe si se renovará por cuestiones económicas. «Aún no puedo decir nada, quiero centrarme en las últimas semanas de la temporada», afirma.

Autocrítico con su rendimiento, quiere demostrar en las últimas semanas su valor: «Siempre soy crítico. Contra el Sparta no me sentí satisfecho. En las próximas semanas debo mostrar que puedo dar más al Ajax».

Antes de que Tomiyasu se concentre con la selección japonesa para el Mundial, el Ajax aún jugará contra el NAC Breda (fuera), el PSV (en casa), el FC Utrecht (en casa) y el sc Heerenveen (fuera). El equipo de García debe darlo todo para evitar los play-offs de clasificación europea.