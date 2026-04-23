«Sven Mijnans puede soñar con fichar por un gran club europeo: los ojeadores estuvieron en la grada durante la final de la copa»

Según Tuttosport, el AC Milan sigue a Sven Mijnans, centrocampista de 26 años del AZ, quien podría reemplazar a Tijjani Reijnders.

Este último fichó por el Milan procedente del AZ en el verano de 2023 en una operación que rondó los 25 millones de euros.

Según Tuttosport, un ojeador del Milan lo observó en la final de la Eurojackpot KNVB Beker, ganada 5-1 al NEC.

«La evaluación parece haber sido positiva. Su perfil se someterá a la consideración de la directiva y del entrenador», escribe Tuttosport.

Llegó al AZ en 2023 procedente del Sparta Rotterdam por 2,5 millones y se erigió en pieza clave del conjunto de Alkmaar.

Esta temporada ha jugado 46 partidos, con 20 goles y 8 asistencias.

Su contrato con el club de Alkmaar vence en 2028 y Transfermarkt valora su pase en catorce millones de euros.