Surge un nombre inesperado como posible sucesor de Ronald Koeman en la selección holandesa, lo que causa sorpresa de inmediato

En el programa «NOS Studio Voetbal» se habla del sucesor de Ronald Koeman al frente de la selección holandesa. En la mesa surge un nuevo nombre llamativo: el de Michael Reiziger. Sin embargo, esta sugerencia causa cierta sorpresa entre los invitados.

Reiziger, actual técnico de la sub-21 holandesa, es un entrenador inexperto, lo que despierta dudas entre los invitados. El presentador, Sjoerd van Ramshorst, pregunta por su experiencia y su capacidad para trabajar bajo presión.

«Es cierto, pero ¿eso importa?», comienza Theo Janssen. «Nunca ha estado en el más alto nivel, pero Van Basten tampoco tenía mucha experiencia antes de llegar a la selección y le fue bien», añade.

Janssen admite que preferiría otro candidato, pero reconoce la escasez de opciones. «Reiziger, por supuesto, ha hecho muchas cosas dentro de la KNVB. Uno puede preguntarse si es la mejor opción. De hecho, yo también preferiría a alguien como Ten Hag, Slot o Peter Bosz», concluye.

«Hay que valorar las mejores opciones. Las opciones ahora son pocas. Se debió decidir antes y preguntarle a Ronald: “¿Qué vas a hacer?”. Como no se hizo, ahora toca elegir de entre los candidatos disponibles, y no hay muchos. Por eso se mira dentro de la propia organización y se entiende que se acabe optando por Reiziger”, concluye.

Pierre van Hooijdonk se muestra sorprendido y descarta al exentrenador del Jong Ajax y asistente del primer equipo como candidato. «En la Eredivisie ya hemos tenido entrenadores jóvenes que cometen errores, y eso es normal. Pero todos dicen: “Es un oficio que requiere experiencia”». ¿Y vamos a poner a un seleccionador relativamente inexperto al frente del buque insignia de la KNVB?», responde Van Hooijdonk, sorprendido.