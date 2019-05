Supercopa de España 2019: ¿qué pasa si el Barcelona gana LaLiga y la Copa del Rey?

Ahora el torneo se disputaría como una final four que jugarían los dos primeros clasificados de La Liga y los dos finalistas de la Copa.

El y el disputan este sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín de la final de la 2019, un encuentro que definirá el campeón del último tíulo de la temporada en pero también tendrá peso de cara a la Supercopa de España.

El torneo vive un cambio completo del formato para que pase a jugarse entre cuatro finalitas como una Final Four y también se cambie la sede por un lugar en el extranjero. Esto provoca que la final ya no se dispute entre el campeón de y el campeón o subcampeón de la Copa del Rey y ahore lleguen 4 finalistas, por lo que Valencia y Barça no tienen el puesto asegurado en la final a pesar de que los blaugranas también ganaron LaLiga.

CAMBIO DE FORMATO

Ahora jugarían los dos primeros clasificados de La Liga de Primera División y los dos finalistas de la Copa del Rey se enfrentarán en un formato de semifinales y posterior final, sin encuentro por el tercer y cuarto puesto. El torneo dejará de jugarse en verano y pase a disputarse en enero. Para 2020 las semifinales se disputan el 8 y el 9 de enero y la final el 12 de enero.

En la temporada 2019-2020, estos equipos serían: El Barcelona, que disputaría el torneo como campeón de LaLiga y finalista de la Copa del Rey, el , que paticiparía como semifinalista copero con mejor historial, el , que jugaría como subcampeón de Laliga y Valencia, que está invitado como finalista del torneo del KO.

RECLAMACIÓN DEL VALENCIA

No obstante, el Valencia ha presentado una reclamación ante la Asamblea General de la RFEF que podría acabar en los Tribunales, ya que entiende que el formato establecido para la de esta temporada ya está aprobado y difundido entre los clubes y le aseguraría medirse al campeón de LaLiga, que va a ser probablemente el Barcelona, pase lo que pase en la final de la Copa del Rey, ya que al equipo valenciano le correspondería jugarla como campeón o como subcampeón de la Copa si los catalanes ganan ambos títulos.