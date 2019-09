Supercopa Argentina 2019: cuándo es, dónde, qué equipos la jugarán y quiénes fueron los campeones anteriores

El encuentro que enfrenta al campeón de la Superliga 2018/19 con el ganador de la Copa Argentina 2019 ya tiene fecha confirnada, pero no sede.

La Supercopa ya empieza a convertirse en una tradición del fútbol local. El certamen que enfrenta a los campeones de la Superliga y la en una final única tiene confirmada su séptima edición, que ya tiene fecha y a uno de los clasificados para el encuentro.

A continuación, te contamos todos los detalles de la edición 2019 del certamen que, al igual que sucedió en todas los años anteriores, por cuestiones de calendario se jugará en 2020.

QUIÉNES LA DISPUTAN

Por el momento el único clasificado para disputar el certamen es Racing , campeón de la 2018/19. Su rival será el ganador de la Copa Argentina 2019 , que aún no está definido. ¿Y Tigre? El campeón de la Copa Superliga no es considerado para disputar la Supercopa, pero existe la posibilidad de que el Matador se enfrente con la Academia por la Recopa de la Superliga, aunque desde la SAF aseguraron que, de realizarse, no sería un certamen oficial.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUEGA? El método de disputa es a partido único, en estadio neutral y con definición por penales en caso de empate. Según confirmaron desde la organización, la final se disputará el viernes 17 de enero, en horario a confirmar. SEDE Todavía no está confirmada la sede de esta edición . Los últimos dos años, la Supercopa se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y anteriormente se había disputado en Catamarca, San Luis, San Juan, Córdoba y La Plata. TODOS LOS CAMPEONES