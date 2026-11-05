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Europa League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoDinamo Zagreb
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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagreb
Sunderland
Dinamo Zagreb
Europa League

En la Europa League, el Sunderland se enfrenta al Dinamo Zagreb. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y en streaming?

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EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
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  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Stadium of Light

El partido entre Sunderland y Dinamo de Zagreb comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido se podrá ver en directo por RTL+. A continuación, encontraréis todos los canales y opciones de streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Sunderland y Dinamo de Zagreb?

El Sunderland llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Coventry City en la Premier League. Antes había ganado por 3-2 al Brentford en la Carabao Cup. En total, el Sunderland marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Dinamo de Zagreb suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Rudes en la liga croata. En la Europa League, en cambio, el Dinamo venció por 1-0 al RSC Anderlecht y perdió por 2-4 contra el Nijmegen. En esos cinco partidos, el Dinamo marcó nueve goles y encajó seis.

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: alineaciones

Sunderland contra Dinamo Zagreb alineaciones probables

Manager

  • R. Le Bris

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: estado de forma

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: balance de enfrentamientos directos

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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