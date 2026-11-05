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Europa League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoDinamo Zagreb
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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagreb
Sunderland
Dinamo Zagreb
Europa League

El Sunderland se enfrenta al Dinamo de Zagreb en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Stadium of Light

El partido entre el Sunderland y el Dinamo de Zagreb comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido se puede ver en directo en RTL+. A continuación, encontrarás todos los canales y opciones de streaming.

La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al Sunderland y al Dinamo de Zagreb?

El Sunderland llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Coventry City en la Premier League. Antes había ganado 3-2 al Brentford en la Carabao Cup. En total, el Sunderland marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Dinamo de Zagreb suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Rudes en la liga croata. En la Europa League, en cambio, el Dinamo venció 1-0 al RSC Anderlecht y perdió 2-4 ante el Nijmegen. En esos cinco partidos, el Dinamo marcó nueve goles y encajó seis.

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: alineaciones

Sunderland contra Dinamo Zagreb alineaciones

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formación
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
4-3-3
R. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoT. MeunierT. MeunierD. MethalieD. MethalieO. AldereteO. AldereteG. XhakaG. XhakaM. FofanaM. FofanaC. RiggC. RiggJ. AhokaJ. AhokaN. AnguloN. AnguloW. IsidorW. IsidorD. KotarskiD. KotarskiM. ValincicM. ValincicN. GalesicN. GalesicB. GodaB. GodaS. DominguezS. DominguezJ. MisicJ. MisicL. StojkovicL. StojkovicM. LisicaM. LisicaM. OrsicM. OrsicD. BeljoD. BeljoL. KacavendaL. Kacavenda
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Dinamo Zagreb

Suplentes

Manager

  • R. Le Bris
  • J. Leko

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: estado de forma

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: balance de enfrentamientos directos

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
W
W
W
W
2
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
3
BenficaBenficaBEN
4310102+810
D
W
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
W
W
W
5
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
422081+78
D
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
422093+68
D
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
422042+28
D
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
421162+47
D
W
W
L
11
Levski SofíaLevski SofíaLES
421143+17
W
W
D
L
12
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
13
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
W
W
L
L
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
L
W
19
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
412134-15
D
L
W
D
20
Sturm GrazSturm GrazSGR
412113-25
D
W
L
D
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
L
L
D
W
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
W
L
L
23
Celta VigoCelta VigoCEL
411234-14
D
W
L
L
24
OFI CreteOFI CreteOFI
411234-14
D
L
L
W
25
TorreenseTorreenseTOR
411247-34
D
L
L
W
26
SalzburgoSalzburgoSAL
411238-54
L
D
L
W
27
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
28
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
L
L
W
L
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
402227-52
D
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
402216-52
D
L
L
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
402219-82
D
D
L
L
33
MarsellaMarsellaOM
401316-51
D
L
L
L
34
CelticCelticCEL
401339-61
D
L
L
L
35
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013211-91
D
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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