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UEFA Nations League B
team-logoSwitzerland
Sitterstadion
team-logoEscocia
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Suiza vs. Escocia hoy en directo: ¿quién televisa o transmite el partido por streaming?

Suiza se enfrenta a Escocia en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Suiza vs. Escocia: hora de inicio

crest
UEFA Nations League B - Jornada 6
Sitterstadion

Suiza recibe a Escocia el lunes en el Sitterstadion de San Galo para disputar el último partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Para el equipo de Murat Yakin, el encuentro supone un cierre a la altura de una gran campaña: la selección suiza ya se ha asegurado el ascenso a la Liga A y llega al partido como líder del grupo. El 0-0 en Eslovenia bastó para confirmar el ascenso de forma anticipada.

Yakin ha anunciado que rotará la plantilla y dará una oportunidad a los jugadores que han tenido pocos minutos durante este parón internacional. Aun así, mantendrá la estructura básica del equipo.

La situación de Escocia es distinta. Sébastien Pocognoli viaja a San Galo tras una victoria: los escoceses vencieron recientemente a Macedonia del Norte por 2-1 y quieren aprovechar ese impulso.

Scott McTominay regresa a la convocatoria tras su operación de corazón, un refuerzo importante para el centro del campo. Andy Robertson está cerca de un hito histórico y podría disputar su partido número 102 con la selección, con lo que igualaría el récord de Kenny Dalglish, vigente desde hace años.

Pocognoli también trabaja en la planificación de la plantilla de cara al futuro: el entrenador belga se ha puesto en contacto con jugadores de doble nacionalidad como Archie Gray y Hayden Hackney para convencerlos de jugar con Escocia.

Más abajo encontrará toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Suiza y Escocia?

Suiza llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La selección suiza se quedó sin marcar en el reciente 0-0 ante Eslovenia, pero antes había anotado doce goles y encajado solo uno en cuatro partidos, entre ellos un 3-0 ante Escocia y dos triunfos por 3-0 frente a Macedonia del Norte.

Escocia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante Macedonia del Norte; antes había perdido 1-2 contra Eslovenia y 0-3 frente a Suiza. En ese período, Escocia marcó cinco goles y encajó seis.

SUI

SUI - Formulario

MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
SVN
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCO

SCO - Formulario

SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
MKD
W2-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Suiza vs. Escocia: alineaciones

Switzerland contra Escocia alineaciones probables

4-2-3-1
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Formación
Escocia crest
Escocia
SCO
3-4-1-2
G. KobelG. KobelS. BritschgiS. BritschgiM. AkanjiM. AkanjiN. ElvediN. ElvediRicardo RodríguezRicardo RodríguezD. NdoyeD. NdoyeD. ZakariaD. ZakariaM. AebischerM. AebischerR. FreulerR. FreulerF. RiederF. RiederB. EmboloB. EmboloA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominay
Escocia crest
Escocia
SCO
4-2-3-1
Switzerland

Once inicial

Escocia

Manager

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli

Suiza vs. Escocia: estado de forma

SUI

SUI - Formulario

MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
SVN
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCO

SCO - Formulario

SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
MKD
W2-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Suiza vs. Escocia: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

SwitzerlandEmpateEscocia
2
1
0
UEFA Nations League B
Escocia badge
Escocia
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
Campeonato de Europa
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
F
Amistosos
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

Suiza vs. Escocia: las clasificaciones

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SwitzerlandSwitzerlandSUI
5410111+1013
D
W
W
W
W
2
EsloveniaEsloveniaSVN
522153+28
D
W
L
W
D
3
EscociaEscociaSCO
521256-17
W
L
W
L
D
4
Macedonia del NorteMacedonia del NorteMKD
5005112-110
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso
Playoffs de descenso

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