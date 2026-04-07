En los últimos días ha reinado la preocupación en los círculos deportivos internacionales por el estado de salud del astro colombiano James Rodríguez, centrocampista del Minnesota United de Estados Unidos, tras sufrir un problema de salud repentino al regresar de cumplir con sus obligaciones con la selección de su país, «Los Cafeteros», durante el último parón internacional.

La crisis de la sequía

La historia comenzó el pasado 29 de marzo, cuando el máximo goleador del Mundial de 2014 participó en el partido amistoso internacional que enfrentó a Colombia con la selección de Francia, que terminó con victoria de los Bleus (3-1).

Tras el pitido final, el jugador de 34 años comenzó a mostrar síntomas de agotamiento físico agudo, que se agravaron rápidamente en las horas siguientes hasta diagnosticarse clínicamente como un caso de «deshidratación grave».

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Dada la gravedad del caso y la necesidad de una estrecha vigilancia médica, se tomó la decisión de ingresar al exjugador del Real Madrid en el hospital en la mañana del 31 de marzo, donde pasó tres días bajo cuidados continuos, durante los cuales recibió los líquidos y tratamientos necesarios por vía intravenosa, antes de que se le permitiera salir para completar su recuperación en su domicilio bajo la supervisión de un equipo médico especializado.

El club desmiente la «disolución de los ribosomas»

Ante la falta de información oficial durante su ingreso, los medios de comunicación estadounidenses difundieron informes que apuntaban a que Rodríguez padecía «descomposición de los ribosomas», un trastorno médico grave que se produce por la descomposición del tejido muscular (atrofia muscular) y que puede provocar insuficiencia renal o complicaciones mortales.

Ante estas especulaciones, el Minnesota United emitió un comunicado enérgico en el que desmintió los rumores, afirmando de manera categórica que no hay pruebas biológicas ni clínicas que respalden estas afirmaciones.

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El comunicado decía: «El Minnesota United se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores, y afirmamos claramente que no hay ninguna evidencia médica que indique que James padezca disglucosidiasis. Pedimos respetuosamente al público y a los medios de comunicación que dejen de hacer conjeturas y esperen las actualizaciones a través de nuestros canales oficiales».

Los retos de la temporada y el esperado regreso

Este problema de salud llega en un momento delicado para James, quien, desde su incorporación el pasado mes de febrero, solo ha disputado 39 minutos con la camiseta de su nuevo club, debido a una serie de problemas físicos que han frenado su arranque en la liga estadounidense.

Y aunque crecen las dudas sobre su estado físico, las últimas noticias han sido optimistas, ya que el club anunció oficialmente ayer lunes el regreso de James a los entrenamientos.

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El astro colombiano ha iniciado su regreso participando en una sesión de entrenamiento ligera e individual bajo la estrecha supervisión del equipo médico.

Está previsto que se incorpore gradualmente a los entrenamientos colectivos en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de respuesta clínica, como paso previo a su esperada vuelta al terreno de juego.