La Süper Lig turca ha causado sensación en todo el mundo, sobre todo gracias a las numerosas grandes estrellas de los últimos años, y ha entusiasmado a los aficionados al fútbol.

Aquí descubrirás dónde ver en directo todos los partidos de la máxima categoría del fútbol turco.

Süper Lig, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

¿Quién tiene los derechos de televisión?

La Süper Lig no se emite en abierto en Alemania. Plataformas como DAZN, Sky o SportDigital no cuentan con sus derechos. Estos pertenecen en exclusiva a beIN Sports.

Sin embargo, gracias al servicio de streaming Digiturk Euro, es posible ver la liga en directo en Alemania, pues los partidos se emiten a través de beIN Sports. Digiturk, el principal operador de televisión de pago turco, ofrece la única vía legal para ver la liga en directo en Alemania. Su paquete Digiturk Euro, que incluye otros canales turcos, cuesta 99,90 € al año.

Süper Lig: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo. ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming? La ficha técnica