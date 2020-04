Suecia 1958, ¿el Mundial que nunca ocurrió?

¿Le Verdeamarela no dio la vuelta olímpica? ¿Nadie fijó el récord de máximo goleador en una sola edición?

El Mundial 1958 es recordado en el imaginario colectivo como aquel que ganó por primera ocasión , en la que Pelé se presentó al globo terráqueo con solo 17 años y Just Fontaine hizo lo que nadie más ha logrado: marcar 13 veces en un torneo. Para algunos otros simplemente no existió. Se trató, según ellos, de una simulación.

O eso les hizo creer Johan Löfstedt a millones de suecos el 22 de mayo del 2002, fecha en la que se difundió Konspiration 58 en el canal de la televisión pública, la SVT, y en la que sólo hasta el final se le avisó a la audiencia de que estaban ante un falso documental.

La tesis de la película estriba en que la Copa del Mundo nunca se llevó a cabo. Más bien, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de , la FIFA, los gobiernos en cuestión y magnates de los medios de comunicación armaron un montaje para que pareciera que sí como parte de un experimento social y propagandístico durante la Guerra Fría.

La intención del cineasta consistía en criticar el Revisionismo histórico. Esta visión duda de varios hechos importantes —el Holocausto, el principal de estos— apelando a los intereses políticos y económicos de los ganadores en cada conflicto.

Para crear la ilusión se presentan varias pruebas a lo largo del filme. Entre estas se encuentran el análisis de las transmisiones y el cómo se sobrepusieron casas, edificios y objetos inexistentes en la escenografía circundante a los estadios; las sombras de los futbolistas y los ángulos improbables para su movimiento, de acuerdo con la posición del sol en Suecia en esa época del año (verano). Presuntamente el estudio de grabación se localizaba en EE.UU.

También el calzado deportivo de los brasileños, supuestamente muy avanzado para esa década; o que la nación nórdica no contaba con la infraestructura ni las finanzas para albergar un evento así.

Por otro lado, le da voz a los propios protagonistas en la cancha, lo cual refuerza su verosimilitud. "Dicen que no hubo Mundial. Todo lo que puedo decir es que estuve allí para eso, así que no puedo entender cómo pueden afirmarlo. El mejor recuerdo de mi vida es ese", exclama Kurre Hamrin, quien calificó a los suyos a la definición con un gol en 'semis' frente a Occidental.

"Pronto no quedará nadie que pueda jurar que la Copa tuvo lugar aquí", reflexiona Agne Simonsson, delantero que marcó el segundo tanto de los locales vs Brasil en la final. Empieza a ocurrir de esa manera por una cuestión matemática y biológica: hasta los jugadores que la disputaron comienzan a morir, como el otrora capitán Hilderaldo Bellini.

El negacionismo, continúa la narrativa, halló adeptos entre una organización denominada K58, la cual inspira el nombre del video. Sus militantes cuestionan e intimidan a aquellos que sí creen en Suecia 1958 e, incluso, los amenazan de muerte.

"Esto no debe tomarse como una broma. Es en serio. Había cartas que contenían bombas. Hubo llamadas telefónicas. Necesitaba que policías vigilaran mi casa. Me dijeron que no tenía mucho tiempo para vivir", acusa Lennart Johansson, expresidente de la UEFA de 1990 a 2007.

Mientras muestran los créditos, ahí aparece la aclaración de que es una farsa. Un método prácticamente igual al de Orson Welles y La Guerra de los Mundos en 1938, con la diferencia de que esta ficción se emitió únicamente a través de la radio y K58 mediante la TV.

⚽ JOGA BONITO y SAMBA 🕺



El dorsal 1⃣1⃣ de 🇧🇷 ha pasado por muchísimo talento 💥



🤔 ¿Con cuál futbolista te quedas? pic.twitter.com/Algli8wTkQ — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 27, 2020

"Queríamos engañar a tantas personas como fuese posible. Algunos se dieron cuenta muy pronto, otro grupo al término. Otros se dieron cuenta al día siguiente (al hablarlo) con sus compañeros de trabajo. Pero un pequeño grupo no solo cayó en el engaño, sino que pensó que era material real. Ese es un grupo aterrador de personas", declaró Löfstedt.

“Mis amigos y yo nos sentamos a ver un programa sobre los judíos y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Estábamos irritados y conmocionados. Bromeamos entonces con qué otras cosas estúpidas pudiéramos negar como los Olímpicos de Estocolmo 1912 o un concurso de canciones arreglado. Luego pensamos en la Copa del Mundo de 1958. Una hora después teníamos el plan para el guión", añadió.

Probablemente sin proponérselo, y aunque su objetivo resultara uno distinto, a Löfstedt se le señale como la mente maestra detrás de la teoría conspirativa más grande en la que el balompié haya estado involucrado