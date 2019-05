Sub 20, la única Selección mexicana con sequía de títulos

Entre la Sub 17, Sub 23 y la mayor, el Tri tiene entre su palmarás cuatro campeonatos.

Durante las últimas dos décadas, se ha convertido en una selección que ha sido protagonista en prácticamente todas las categorías, desde la Sub 17 hasta la mayor, ganando títulos oficiales, siendo la Sub 20 la única que no lo ha hecho.

A partir de 1999 comenzaron a llegar los campeonatos para las selecciones mexicanas, siendo el primero de ellos la Copa Confederaciones 1999 y el último de ellos la medalla de oro en Londres 2012.

🎙 "La @miseleccionmx no está eliminada aún en el #MundialSub20, pero con este nivel sólo aspira a no ser última”.



Duro análisis de nuestro editor @luisrha desde pic.twitter.com/krmruMcHY8 — Goal en español (@Goal_en_espanol) 26 de mayo de 2019

Un subcampeonato y un tercer es lo mejor que ha podido conseguir el Tri Sub 20, posiciones a las que aún aspira a superar, aún que no mínimas chances, en Polonia 2019.

A continuación te presentamos los títulos que ha ganado México en las distintas categorías:

SUB 17

TÍTULOS: 2

Perú 2005

México 2011

SUB 20

MEJORES PARTICIPACIONES:

1997 (subcampeón)

2011 (tercer lugar)

SUB 23

TÍTULO: 1

Londres 2012 (medalla de oro)

SELECCIÓN MAYOR

TÍTULO: 1