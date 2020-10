Suárez rompió el silencio: “No me tomé muy bien los mensajes de Barcelona sobre que tenía que cambiar de aire"

Tras la victoria ante Chile, por las eliminatorias sudamericanas, el delantero del Atlético Madrid habló sobre su salida del equipo culé

Nadie puede ocultar que la salida de Luis Suárez del Barça fue traumática. Y el primero en recoocer el dolor que sintió es el propio delantero uruguayo. Tras la victoria por 2 a 1 de Uruguay ante Chile, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas, en la que marcó el primer tanto, de penalti, el delantero ddio a conocer varios detalles de un adiós que no le sentó nada bien. Luis explicó ante la prensa: “Ya somos grandes, llevaba seis años en y había otras maneras de hablarme, de decirme que el club tenía pensado cambiar de aires... pero no fueron buenas las formas y eso a Leo (Messi) también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento”, dijo el futbolista del .

“Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes de Barcelona sobre que tenía que cambiar de aire, más que nada por las formas, porque uno debe reconocer cuando se termina un ciclo”, dijo Luis Suárez en declaraciones a la cobertura oficial de la federación de . Inmediatamente después, Suárez explicó que lo pasó mal durante días: "Mi familia lo que quería era verme feliz, hay cosas que no se saben pero que en el Barcelona te manden a entrenar aparte porque no entrabas entre los 11 contra 11..Mi mujer era la que me veía mal y me dejó tomar la oportunidad", comentó. Y agregó: "Cuando me vino a buscar el Atlético de Madrid no lo dudé ni un momento".

Suárez también se refirió al mensaje que su amigo Lionel Messi, a la sazón capitán del Barça, le trasladó a través de su cuenta de Instagram. Luis comentó: “No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que él sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele”, añadió sobre el comentario del crack argentino en las redes sociales.

Más equipos

Con la llegada de Koeman al banquillo del Barcelona y una temporada 2019-20 que terminó en catástrofe con el 8-2 ante el Bayern Munich, la dirigencia culé tomó la decisión de no contar más con el uruguayo. Tras seis temporadas y en el tercer lugar de la tabla de máximos goleadores de la historia del club, Suárez dejó el Barcelona por un rival directo, el equipo del Cholo Simeone.