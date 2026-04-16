Su fracaso en el Feyenoord ya es agua pasada: ahora va al Mundial

La cadena deportiva canadiense TSN cree que Cyle Larin estará en el Mundial del próximo verano. El delantero de 30 años no convenció en la primera mitad de la temporada con el Feyenoord, pero ha renacido en el Southampton.

Los canadienses están muy impresionados por lo que el 88 veces internacional está demostrando en Inglaterra. «Menudo cambio de rumbo para Larin. Parecía que su falta de minutos y su desastrosa cesión al Feyenoord le costarían la titularidad en el Mundial. Incluso se dudó de que estuviera en la convocatoria de 26».

“Todo ese debate desapareció desde que fichó por el Southampton en enero. Con minutos regulares, parece renacido: tiene confianza, juega bien y vuelve a marcar”, añaden.

«Basta ver su gol en el 61’ de la semana pasada, en la goleada 5-1 al Wrexham, para entender por qué fue titular con Canadá en la eliminatoria mundialista».

El analista Steven Caldwell asegura que Larin debe ser titular en el Mundial: «Tiene suplaza en el once de Canadá, en un sistema de dos delanteros junto a Jonathan David, de la Juventus».

Varios medios ingleses ya miran más allá del Mundial y pronostican que el Southampton intentará ficharlo de forma definitiva al RCD Mallorca.

Larin ha jugado 15 partidos con el Southampton, marcando seis goles y dando una asistencia.