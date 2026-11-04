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La Europa League en televisión

Sturm Graz vs. NK Celje: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al Sturm Graz y al NK Celje?

El Sturm Graz llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente empató 1-1 ante el Wolfsberger AC en la Bundesliga. Destaca especialmente la victoria por 1-0 frente al Marsella en la Europa League, mientras que el 3-2 contra el Austria Lustenau en la Copa figuró como derrota. En esos cinco partidos, el Sturm Graz marcó 13 goles y encajó siete.

El NK Celje atraviesa un momento igualmente irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con un contundente 4-0 ante el Nafta en la SNL eslovena. El 2-2 frente al RB Salzburgo en la Europa League sigue siendo su resultado más llamativo, aunque después llegó una derrota por 0-3 contra el Omonia Nicosia. En ese periodo, el Celje marcó siete goles y encajó seis.

Sturm Graz vs. NK Celje: alineaciones

Sturm Graz vs. NK Celje: estado de forma

Sturm Graz vs. NK Celje: balance de enfrentamientos directos

Sturm Graz vs. NK Celje: las clasificaciones