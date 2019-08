Streaming en vivo de Patronato vs. Boca, por la Superliga: cómo verlo online y por TV

Tras el empate contra Huracán en el debut, el Xeneize busca su primera victoria en el torneo, en Paraná.

Boca afronta un nuevo compromiso en esta Superliga Argentina, luego de haber empatado en el debut como local contra : por la segunda fecha del campeonato, el Xeneize visita a Patronato con la confianza en alza tras haberse asegurado la clasificación a los cuartos de final de la .

El equipo de Gustavo Alfaro llegará a Paraná con la confianza en alza, tras haberse clasificado en la semana a los cuartos de final de la Copa Libertadores: el triunfo 2-0 sobre Athlético Paranaense en el partido de vuelta de los octavos dejó muy buenas sensaciones en la Ribera.

Si bien Boca volverá a jugar en la Copa recién dentro de dos semanas y media y el próximo fin de semana no habrá fecha por las PASO, Alfaro les dará descanso a varios de los que jugaron contra el equipo brasileño, para fomentar la competencia interna en el plantel. La principal novedad que se espera es la presencia de Eduardo Salvio como titular por primera vez desde su llegada. En tanto, los que ya no estarán a disposición del DT son los recientemente transferidos Darío Benedetto, Nahitan Nández y Cristian Pavón. ¿Un probable equipo? Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Carlos Tevez, Jan Hurtado.

Por el lado del local, Mario Sciacqua adelantó: "No nos vamos a defender, porque ellos tienen jugadores de jerarquía y puede ser peligroso. Tenemos que estar motivados y comprometidos, pero sin volvernos locos". Respecto de la formación, el entrenador piensa realizar dos cambios en relación a los once que vencieron 1-0 a en el debut: Dardo Miloc ingresaría por Damián Lemos y el paraguayo Gabriel Ábalos reemplazaría al expulsado Lautaro Comas. Así, el once sería con Matías Ibáñez, Federico Mancinelli, Walter Andrade, Nicolás Abero, Christian Chimino, Lucas Mancinelli, Dardo Miloc, Gabriel Compagnucci, Santiago Rosales, Cristian Terragona y Gabriel Ábalos.

El encuentro se disputará este domingo 4 de agosto desde las 20:00 (hora de ) en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Paraná, y Goal te acerca las opciones para poder verlo en vivo.

TELEVISIÓN

La televisación para Argentina será a través de Fox Sports Premium, restringida para aquellos que hayan contratado el pack fútbol.

INTERNET

El streaming puede ser por Cablevisión Flow o DirecTV Play . En el primer caso hay planes con un costo que va de los 100 a los 951 pesos y que está disponible para PC, MAC, Chrome web Browser y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior), o para los clientes de Cablevisión HD. La segunda opción es exclusiva para clientes de DirecTV. En ambos casos es necesario tener contratado el pack del fútbol para ver el encuentro.