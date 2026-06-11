Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de transmisión que aparecen a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Bosnia y Herzegovina abren su camino en el Grupo B del Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, en lo que será el debut de los anfitriones canadienses en su propio torneo.

Para Canadá, jugar en casa representa una presión y una motivación únicas. Bajo las órdenes de Jesse Marsch, Les Rouges han construido un equipo con pressing intenso y transiciones verticales, con figuras como Alphonso Davies y Jonathan David como estandartes de una generación que busca dejar huella en el fútbol mundial.

Bosnía y Herzegovina llega al torneo con la energía de quienes saben que no deberían estar aquí, pero están. Sergej Barbarez dirigió a los Zmajevi a una clasificación épica, eliminando a Italia en la ronda de play-offs con un gol decisivo en Zenica que sacudió al continente europeo.

El capitán Edin Džeko, con 40 años, sigue siendo el alma del equipo bosnio. Su presencia en el ataque y su liderazgo en el vestuario son insustituibles para un grupo que combina veteranía con la hambre de talentos jóvenes como Esmir Bajraktarević.

En el Grupo B, Bosnia y Herzegovina ocupa la primera posición en la tabla, mientras que Canadá figura en el segundo puesto. Ambas selecciones saben que un buen resultado en este primer partido puede marcar el tono de toda la fase de grupos.

Los últimos partidos de preparación muestran a Canadá con cierta solidez defensiva, aunque sin terminar de despegar en ataque. Bosnia, por su parte, llegó a Toronto con un empate ante Panamá como última prueba antes del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá llega al partido con Jesse Marsch al frente del banquillo. El seleccionador no ha confirmado el once inicial y no se han reportado bajas por lesión ni sanción en el plantel. Se espera que los detalles del equipo se actualicen conforme se acerque el inicio del partido.

Bosnía y Herzegovina, dirigida por Sergej Barbarez, tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en los datos disponibles. Al igual que en el caso canadiense, la alineación probable se dará a conocer más cerca del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá suma un registro de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Irlanda el 5 de junio, mientras que en su partido anterior venció a Uzbekistán por 2-0. En ese tramo de cinco encuentros, los canadienses no han perdido ningún partido, aunque sí cedieron puntos ante Túnez (0-0) e Islandia (2-2).

Bosnía y Herzegovina acumula dos victorias y tres empates en sus últimos cinco compromisos. Su último partido terminó en empate 1-1 frente a Panamá el 6 de junio. Los Zmajevi también igualaron sin goles ante Macedonia del Norte, pero consiguieron victorias cruciales ante Italia y Gales en la fase de clasificación europea para el Mundial, ambas con marcador 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo de Barbarez no ha perdido en ninguno de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el historial disponible. Este partido del 12 de junio en Toronto marcará el primer cruce registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina ocupa la primera posición, mientras que Canadá figura en el segundo puesto.