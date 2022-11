Streaming de Luis Enrique del Mundial Qatar 2022 con la Selección España hoy: canal de twitch, enlace, vídeo, frases del entrenador

El seleccionador español se abrió un canal para compartir sus experiencias durante el certamen.

Corren nuevos tiempos y hay que adaptarse. Así lo demuestra el seleccionador nacional de fútbol, el asturiano Luis Enrique Martínez, que ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha vuelto 'streamer' y que contará la actualidad de la selección española desde Qatar. Todo, desde su punto de vista y el de su 'staff', para contarle a sus suscriptores todo aquello que forme parte del día a día de la selección y de la convivencia de los desplazados a la Copa del Mundo.

Streaming del viernes 18 de noviembre

El más bromista de la plantilla: "Pedri tiene mucha sorna, además con el acentillo canario; Jordi Alba está todo el día de coña, es muy cariñoso y está de buen rollo; Ferran también está con la guasa, Gavi entra mucho al trapo... Hay muy buen grupo, son un grupo excepcional. Busi es el que los controla a todos".

Pichichi de España: "¿Quién será el pichichi de España? Da igual, eso no es importante. Lo importante es que el gol esté muy repartido y que marquemos muchos goles".

El equipo sorpresa del Mundial: "¿Qué equipo puede dar la sorpresa? Países Bajos lo está haciendo muy bien con Van Gaal, Dinamarca también... Pero ojalá sea España la que de la sorpresa a todos, aunque para mí no sería una sorpresa. Sería muy bonito"

El jugador que más lo sorprendió: "¿Qué jugador de la Selección me ha sorprendido más? Qué buena pregunta... El primer día que jugó Ansu contra Ucrania y, en el primer balón que tocó, hizo un caño, hizo bicicletas y provocó un penalti... Ese día dije: '¿pero esto qué es, Oliver y Benji?'"

Favoritos del Mundial: "¡Claro que me mojo! Cojo la lista FIFA y digo Brasil, Argentina, Francia, Alemania, porque no hay nadie cabal que diga que no es favorita, Inglaterra, Bélgica..."

El XI del debut: "Históricamente, a España siempre nos ha costado. Tengo una idea del once, pero la definiré cuando lleguemos al partido".

Los campos de juego: "Nos preocupaba el estado del campo, pero es espectacular. Tenemos todas las condiciones y circunstancias perfectas para desarrollar nuestro trabajo. Es vital".

Su nuevo apodo, "Luis Padrique": "Me gusta mucho Padrique. Me encanta leer el móvil y ver muchos corazones, reacciones positivas".

Por qué se ha hecho 'streamer' Luis Enrique

Es decir, que el preparador asturianoha decidido 'streamear', abriéndose un canal de Twitch para poder actualizar la información que rodee a la selección española de primera mano, y para tender un puente directo con los aficionados al fútbol.

Dónde ver al Luis Enrique 'streamer'

¿Dónde se puede ver al seleccionador nacional de España haciendo de 'streamer'? Pues directamente acudiendo al canal de Twitch que se ha abierto el asturiano, donde se pueden seguir sus directos y sus mensajes para los aficionados. Sus alocuciones se podrán seguir por su Instagram y además, por el canal de Twitch de Luis Enrique