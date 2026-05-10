Stije Resink: «Ese club quería ficharme en invierno. Las conversaciones fueron muy concretas»

Stije Resink, capitán del FC Groningen, reveló en el programa «Goedemorgen Eredivisie» que el invierno pasado estuvo a punto de fichar por el Benfica. En marzo se rompió el ligamento cruzado.

Todo cambió durante el duelo liguero contra el FC Volendam: tras chocar con Robert Mühren, su rodilla se dobló por completo. Hans Kraay junior le preguntó si, en ese instante, pensó en Ajax y Benfica.

«Oyes un “crack” y enseguida sientes un dolor intenso en la rodilla», responde el centrocampista. «Supe al instante que no pintaba bien; se me pasaron por la cabeza un montón de cosas, sobre todo el posible traspaso».

“Ese mismo día te quedas en estado de incredulidad: ¿cómo puede ser esto, por qué a mí? Pero al final cambias de mentalidad muy rápido y te centras en la operación. Sí, fui un tema candente durante un tiempo”, sonríe Resink, de 22 años, cuando Kraay le pregunta más.

«Había bastante movimiento. El Benfica, tal y como aparecía en los medios, estaba realmente interesado», confirma. «Mi agente habló con ellos de forma muy directa. El Benfica quería ficharme en invierno».

Al final, el Groningen dejó claro que no me iban a vender. Desde el punto de vista del club, lo entiendo. Estábamos quintos, queríamos meternos en Europa y yo soy el capitán...

«¿Y el Ajax?», pregunta Kraay. «No lo intentaron en invierno», responde Resink. «Sí hubo una conversación», añade la presentadora Fresia Cousiño Arias. «No conmigo, eso se hace a través de mi agente», aclara él.

Resink no confirma si habló con el entrenador del Benfica, José Mourinho: «Es una respuesta vaga, pero eso lo mantengo fuera de los medios. Al final, era cosa de que Groningen y Benfica llegaran a un acuerdo».

No funcionó. «El interés del Benfica fue una sorpresa», admite Resink. «Todo ocurrió muy rápido. Ya preparaba un plan para el verano».

«Sin embargo, se mostraron muy concretos dos semanas antes del cierre del mercado de invierno. Querían actuar de inmediato, ya que tenían dos lesionados, así que resultó bastante sorprendente».