Steven Berghuis defiende al «fichaje fallido» del Ajax: «Ese chico sabe jugar bien al fútbol, pero…»

Steven Berghuis ha salido en defensa de Oscar Gloukh. El israelí fue fichado por unos quince millones de euros para ir a Ámsterdam, pero está lejos de hacerse con un puesto como titular en el Ajax.

En la rueda de prensa tras el partido contra el FC Twente (derrota 1-2), Berghuis matizó las críticas a Gloukh. “Pongan a Gloukh como ejemplo: se le ficha para una determinada manera de jugar. En un momento dado, ese estilo de juego se tira por la borda”.

El experimentado jugador del Ajax considera que Gloukh no rinde en el estilo de juego de los de Ámsterdam. “Entonces se vuelve a jugar de otra manera. Entonces pasamos a jugar con cinco defensas, por lo que te quedan dos centrocampistas, y ese no es el perfil de Gloukh”.

“Pero ese chico sabe jugar muy bien al fútbol, pero no encaja en el hilo conductor de cómo quieres jugar”, reconoce Berghuis. “Y por eso creo que los jugadores están rindiendo por debajo de sus posibilidades y como equipo también nos quedamos cortos”.

Óscar García tomó recientemente el relevo del entrenador interino Fred Grim, pero aún no ha logrado cambiar la dinámica. “Claro que hacemos todo lo posible por terminar lo más arriba posible. Estoy agradecido por la energía que García, junto con su cuerpo técnico, intenta poner para prepararnos y empujarnos”, elogia Berghuis al español, que también ve los desafíos como entrenador en el Ajax.

“Cada cuerpo técnico que ha estado al frente del grupo esta temporada ha hecho todo lo posible y lo ha intentado todo. Solo que simplemente no somos capaces de cumplirlo y eso se pone de manifiesto una y otra vez”, concluye el capitán del actual quinto clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie.