"Sterling ya está a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo, vale más de 200 millones"

El delantero de Manchester City atraviesa el mejor momento de su carrera y en Inglaterra ya lo ubican en la cima del fútbol mundial.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevan más de una década como los reyes indiscutidos del planeta fútbol. Y durante todo este tiempo a muchos futbolistas se los intentó instalar como los terceros en disputa, desde Neymar hasta Mohamed Salah. Sin embargo, ninguno de los aspirantes al lugar vacante del podio logró sostener su nivel el tiempo suficiente como para entrar en serio en la discusión. Ahora, el nuevo nombre que intentará subirse al ring llega desde : Raheem Sterling.

A los 24 años, después de haber sido el blanco fácil de las críticas durante mucho tiempo, el delantero de atraviesa el mejor momento de su carrera, a partir de la llegada de Josep Guardiola: tras marcar 48 tantos entre las últimas dos temporadas, en la actual campaña lleva seis tantos en cinco partidos y es una pieza inamovible en el esquema de Pep. Además, el atacante lleva otros seis tantos en las Eliminatorias para la , donde viene siendo el futbolista más destacado de los Tres Leones.

Por este motivo, otro ex hombre de la Selección inglesa y Manchester City, Trevor Sinclair, considera que Sterling ya está en la cima del fútbol internacional: "Ya está en el Top 3. Lo pongo a la misma altura que a Messi y Ronaldo, llegó a ese nivel. Me sorprendería si no valiera 200 millones de libras (unos 225 millones de euros".

En diálogo con TalkSPORT, Sinclair explicó: "Es el mejor jugador de Inglaterra y el primero en la lista de Guardiola a la hora de armar las alineaciones. Si uno mira a otros jugadores que fueron transferidos por grandes cifras y analiza lo que hacen, sus goles, sus asistencias, cómo se manejan fuera de la cancha... Sterling está ahí arriba. Lo que produce, su toma de decisiones y su productividad son tan consistentes que tiene que ser considerado como uno de los mejores del mundo".

De todos modos, el ex internacional aclaró: "La gran diferencia es el tiempo, y Raheem no puede hacer nada respecto a eso. Messi y Ronaldo llevan en este nivel 15 años y él recién está empezando. Pero si continúa en el nivel que está mostrando, la gente empezará a decir que es el mejor del muno. Y creo que se merece ese honor".