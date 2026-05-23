Stegeman, emocionado, dedica el ascenso del Willem II a una sola persona

Las emociones afloraron en John Stegeman tras el ascenso del Willem II a la Vriendenloterij Eredivisie. El técnico, aún eufórico, explicó a Hans Kraay junior, de ESPN, por qué lloró tras vencer al FC Volendam en la final de los play-offs.

«Te mostraste muy emocionado tras el partido. ¿Tiene eso un significado especial?», le pregunta Kraay mientras el técnico celebra con sus jugadores frente a la grada visitante en el Kras Stadion. Las emociones le desbordan, se aleja un momento y luego comparte su historia.

«Recordé mucho a mi padre, que falleció. Era mi mayor fan. Y hoy mi hijo se proclamó campeón con el SV Epe 1», dice Stegeman entre lágrimas, con la nariz sangrando.

«Todo coincide. No importa. Mi hijo estuvo esta mañana en el cementerio y me envió una foto. Por eso estoy tan emocionado. Porque es mi mayor fan, ni más ni menos. Y lo echo mucho de menos. Y esto es para él. Perdón por haber llorado», añade el entrenador del recién ascendido.

«No pasa nada, los hombres de verdad lloran. Enhorabuena», concluye Kraay, y Stegeman vuelve a la fiesta.

Poco después se muestran imágenes de Stegeman en los vestuarios del Kras Stadion, hablando por FaceTime con su hijo y sin dejar de sonreír.