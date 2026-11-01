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Bundesliga II
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St. Pauli vs. 1. FC Núremberg hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

St.Pauli vs Núremberg
St.Pauli
Núremberg
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el St. Pauli se enfrenta al 1. FC Núremberg. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
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EspañaDAZN
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: hora de inicio

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Bundesliga II - Jornada 10
Millerntor Stadion

El partido entre el St. Pauli y el 1. FC Núremberg comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 13:30.

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido entre el St. Pauli y el 1. FC Núremberg se puede ver en directo por WOW.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el St. Pauli y el 1. FC Núremberg?

El St. Pauli llega a este encuentro con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su último encuentro de liga terminó 0-0 ante el Darmstadt; antes había empatado 1-1 contra el Hannover 96. Su única victoria en ese periodo fue un 2-0 frente al Karlsruher SC. En total, el St. Pauli marcó cinco goles y encajó dos en esos cinco partidos.

El 1. FC Núremberg registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente cayó 2-5 ante el Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania; antes había perdido 0-1 contra el Kaiserslautern en liga. La nota positiva fue el espectacular 4-4 frente al VfL Wolfsburgo. El Núremberg marcó ocho goles y encajó doce en ese periodo.

FCP

FCP - Formulario

COT
D1-1
BMG
D1-1
KSC
W2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

KSC
W0-1
WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
L0-1
B04
L5-2
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: alineaciones

St.Pauli contra Núremberg alineaciones probables

Manager

  • M. Rapp

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: estado de forma

FCP

FCP - Formulario

COT
D1-1
BMG
D1-1
KSC
W2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

KSC
W0-1
WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
L0-1
B04
L5-2
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

St.PauliEmpateNúremberg
4
1
0
Bundesliga II
Núremberg badge
Núremberg
FCN
0
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
2
F
Bundesliga II
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
5
Núremberg badge
Núremberg
FCN
1
F
Bundesliga II
Núremberg badge
Núremberg
FCN
0
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
1
F
Bundesliga II
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
Núremberg badge
Núremberg
FCN
2
F
Bundesliga II
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
1
Núremberg badge
Núremberg
FCN
1
F
12Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
3
NúrembergNúrembergFCN
95312112+918
L
D
D
W
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
D
D
W
D
W
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
10
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
12
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
L
D
D
L
D
13
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
L
W
L
W
L
14
Greuther FurthGreuther FurthGFT
92341216-49
L
W
L
D
D
15
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
16
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
W
D
L
D
L
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
L
W
D
L
D
18
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
L
D
L
W
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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