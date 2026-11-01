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St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 10 1 nov 2026 - 07:30 Millerntor Stadion

El partido entre el St. Pauli y el 1. FC Núremberg comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 13:30.

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido entre el St. Pauli y el 1. FC Núremberg se puede ver en directo por WOW.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el St. Pauli y el 1. FC Núremberg?

El St. Pauli llega a este encuentro con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su último encuentro de liga terminó 0-0 ante el Darmstadt; antes había empatado 1-1 contra el Hannover 96. Su única victoria en ese periodo fue un 2-0 frente al Karlsruher SC. En total, el St. Pauli marcó cinco goles y encajó dos en esos cinco partidos.

El 1. FC Núremberg registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente cayó 2-5 ante el Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania; antes había perdido 0-1 contra el Kaiserslautern en liga. La nota positiva fue el espectacular 4-4 frente al VfL Wolfsburgo. El Núremberg marcó ocho goles y encajó doce en ese periodo.

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: alineaciones

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: estado de forma

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: balance de enfrentamientos directos

St. Pauli vs. 1. FC Núremberg: las clasificaciones