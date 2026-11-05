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Sp. Praga vs. Bournemouth: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 epet Arena

El partido entre el Sp. Praga y el Bournemouth comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Sp. Praga vs. Bournemouth en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el Sparta de Praga y el Bournemouth se puede ver en directo en Alemania a través de RTL+. A continuación encontraréis toda la información sobre la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sp. Praga y el Bournemouth?

El Sparta de Praga llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente empató 0-0 con el Bohemians 1905 de Praga. Destaca el contundente triunfo por 5-1 ante el Slovacko, aunque queda empañado por la derrota copera por 0-2 frente al Banik Ostrava y la caída por 0-1 contra el Olympiacos de El Pireo en la Europa League. En total, el Sparta marcó seis goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Bournemouth llega en un estado de forma sobresaliente: ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales sin encajar un solo gol. En el más reciente venció 2-0 al Leeds United en la Premier League. Antes se impuso 3-0 al Aston Villa en la EFL Cup y 3-0 al AC Milan en la Europa League. En total, el Bournemouth marcó diez goles en ese periodo y no encajó ninguno.

Sp. Praga vs. Bournemouth: alineaciones

Sp. Praga vs. Bournemouth: estado de forma

Sp. Praga vs. Bournemouth: balance de enfrentamientos directos

Sp. Praga vs. Bournemouth: las clasificaciones