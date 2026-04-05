Spaan señala el lugar ideal para la selección holandesa en la fase de grupos del Mundial

Según Henk Spaan, la selección holandesa no tiene por qué pasar necesariamente como primera de grupo en el próximo Mundial. Basta con quedar en un buen tercer puesto en el grupo F, escribe el experto en fútbol en su columna habitual para Het Parool.

La Oranje se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en la fase inicial del Mundial. Los dos primeros clasificados se clasifican para los octavos de final, pero también los ocho mejores terceros. Esto se debe a que, por primera vez, participan 48 países en la fase final y un total de 32 equipos pasan a la segunda ronda.

«He analizado que, si Holanda queda tercera en el grupo F, le espera Suiza, o México, o Estados Unidos», esboza Spaan como posible escenario. «Si quedan segundos en el grupo, según mi pronóstico, tendrán que enfrentarse a Brasil. Si ganan el grupo, Marruecos está deseando enfrentarse a ellos».

El observador de la selección naranja tiene «la temible sospecha de que Japón es un rival demasiado difícil». «A menos que Koeman coloque a pesos pesados como J. Timber y De Ligt en la zaga y aproveche la altura de Van Dijk, Emegha y Gakpo. Como equipo, Japón es mejor, pero nosotros somos más altos».

En opinión de Spaan, un comienzo titubeante en el Mundial no tiene por qué ser desastroso para la selección holandesa. «Comparémoslo con Italia ’82: tres empates. Cuando llegó Brasil, funcionaron a las mil maravillas», señala en referencia al título mundial que acabó conquistando la selección italiana.

«Tengo una salvedad que añadir a este análisis: aunque en la escuela primaria sacaba nueves en cálculo mental y aritmética, esa aptitud se había evaporado tanto en el bachillerato que, tras cuatro cursos de gymnasium, me esperaba el hbs A, sin matemáticas», concluye Spaan su contribución.

Países Bajos alcanzó los cuartos de final en el Mundial de 2022 en Catar. Tras un partido de infarto que incluyó la tanda de penaltis, cayó derrotado ante la futura campeona del mundo, Argentina.