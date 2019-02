Soto: "A los árbitros les falta un poquito de personalidad"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano se fue disconforme con la terna de referees tras la derrota con San Carlos.

La remontada de San Carlos al pasar del 0-2 al triunfo agónico por 3-2 no hizo más que agudizar la floja temporada por la que atraviesa Herediano, campeón del último certamen que se coloca con apenas 12 puntos tras 10 partidos jugados en el Clausura.

El que no se calló nada y disparó contra el arbitraje fue Jafet Soto, técnico del conjunto de Heredia, que se mostró disgustado por el papel de Christian Rodríguez y sus jueces de línea, además de dar a entender que no lo toleran en la banca.

"Yo sé que todo se hace con buena voluntad pero los árbitros no están respondiendo... Al árbitro se le sale de control administrativamente", cuestionó el ex futbolista costarricense. "Yo me siento perseguido, no me aguantan en la banca, les falta capacidad para verme en la banca a mí", agregó.

Además, Soto analizó las acciones en contra del conjunto florense. "Un penal que no es penal, un tercer gol que viene de una falta que no es falta, luego en el área es falta a favor nuestro. A los árbitros les falta un poquito de personalidad... A punta de pito te meten atrás", sentenció.

Foto: Azael Rodriguez/Getty Images