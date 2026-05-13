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Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Daily Loos

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Sorpresa: un exjugador de la Eredivisie no está en la prelista de 55 jugadores de México para el Mundial

Mexico
H. Lozano
World Cup

México, anfitrión del próximo Mundial, ha anunciado su lista provisional de 55 jugadores. No incluye al ex PSV Hirving Lozano, con 75 partidos internacionales.

El extremo, que juega en el San Diego FC de Estados Unidos, fue excluido por motivos disciplinarios y por falta de minutos. Tampoco está Erick Gutiérrez, otro ex del PSV.

Lozano dejó el PSV para fichar por el San Diego en enero de 2025, tras quedar relegado por lesiones en su segunda etapa en Eindhoven.

El delantero de 30 años no juega desde noviembre de 2025 y, en 34 partidos con San Diego, marcó 11 goles y dio 9 asistencias.

Aun así, la prelista mexicana incluye varios nombres conocidos: el lateral izquierdo del AZ, Mateo Chávez, de 22 años y con pocos minutos en Alkmaar, podría debutar en un Mundial.

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También aparecen los exjugadores de la Eredivisie Edson Álvarez y Jorge Sánchez (Ajax), Richard Ledezma (PSV) y Santiago Giménez (Feyenoord).

El portero Guillermo Ochoa, de 40 años, podría disputar su sexto Mundial y ya acumula 152 partidos con México.

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