Sorpresa... Schneider vuelve a los terrenos de juego siete años después de retirarse

La leyenda del fútbol holandés, Wesley Sneijder, ha regresado al lugar donde siempre se ha sentido feliz... El exjugador del Real Madrid, el Inter de Milán y el Ajax se retiró en 2019 y ahora, siete años después, vuelve a los terrenos de juego.

Según el diario «Marca», a sus 41 años, Sneijder vuelve al terreno de juego, y su destino es el OSM'75, un equipo de la cuarta división holandesa entrenado por Rodney Sneijder, hermano del exjugador del Real Madrid.

El jugador que ostenta el récord de más partidos internacionales en la historia de Holanda sigue despertando entusiasmo: nadie quería perderse su regreso, por lo que más de 1000 espectadores acudieron al estadio para ver su reaparición sobre el terreno de juego.

El partido contra el «Fox 07» terminó con una ajustada victoria por 1-0, y Sneijder no saltó al campo hasta el minuto 70.

Wesley declaró a ESPN: «No habría hecho esto en ningún otro club, aquí estoy con mi familia».

El partido atrajo a numerosos medios de comunicación, pero a Schneyder no le importó el protagonismo, ya que dijo: «Con vosotros o sin vosotros, disfruté del partido igual».

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El partido no estuvo exento de polémica, ya que el equipo visitante está estudiando presentar una queja por la posible presencia de un jugador no elegible, alegando que se realizaron cuatro sustituciones. Sin embargo, el nuevo club de Schneider afirma que todo fue un malentendido, ya que una de las sustituciones se produjo después de que un jugador recibiera un fuerte golpe en la cabeza, lo cual es una excepción permitida por las reglas.

El club ha expresado su alegría por la incorporación de Wesley a sus filas, y ha aclarado que contar con Schnaider en sus filas es un gran honor para ellos.

Alexander De Mol, miembro de la junta directiva, declaró: «Se merecía ganar el Balón de Oro en 2010, pero se lo quitaron».

También hubo espacio para el humor desde el banquillo... Su entrenador bromeó con el jugador sobre su falta de tiempo: «Si quiere ser titular, tiene que dejar temporalmente su trabajo en televisión y entrenar con el equipo al menos una vez; esa es la condición».