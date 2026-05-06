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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Bart DHanis

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Sorpresa: el Arsenal quiere fichar a un jugador del Manchester United que ha disputado 400 partidos con el club

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Según el Manchester Evening News, el Arsenal sigue de cerca a Marcus Rashford y podría ficharlo si el Barcelona no paga los treinta millones de su opción de compra.

Formado en la cantera del Manchester United, Rashford jugó más de 400 partidos con el primer equipo hasta que, en el mercado de invierno pasado, fue cedido al Aston Villa.

Allí recuperó su nivel y eso le abrió las puertas de un préstamo al Barça. Con 70 partidos como internacional inglés, marcó 13 goles y dio 12 asistencias en 46 encuentros en España.

El Barcelona aún no está convencido y debe decidir si ejerce la opción de compra de 30 millones. Hansi Flick aún no ha dado el visto bueno.

Si el Barça no ejerce la opción, el Arsenal está listo para ficharlo. Los Gunners buscan un extremo izquierdo, pues solo cuentan con Martinelli y Trossard.

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Además, el Bayern Múnich vigila la situación y el Newcastle United podría sumarse con Anthony Gordon.

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