Sonrisas con Dembélé, lágrimas con Pedri

El francés llega a la fase final de su recuperación, aunque no estará en Vallecas, mientras que Pedri no acaba de tener buenas sensaciones

En el Barcelona no hay una noticia buena sin una mala detrás. A la primera victoria en Champions League el miércoles pasado la sucedió una derrota en el Clásico que hizo que la semana terminara con la afición resignada a ver a su equipo deambulando por la mediocridad del fútbol europeo. Este lunes, Ousmane Dembélé completó un buen entreno con el grupo tras varios meses lesionado. También lo completará este martes, aunque el staff técnico prefiere no arriesgar y no forzará su entrada en la convocatoria para el partido del miércoles en Vallecas, ante un Rayo que llega en unas condiciones magníficas pese a haber perdido su último encuentro. El equipo de Andoni Iraola incluso está por delante del Barça en la clasificación de LaLiga.

Dembélé está prácticamente listo y en el club son muy optimistas con su vuelta a los terrenos de juego. Es una de las piezas importantes del equipo de Ronald Koeman, al que le han ido faltando figuras imprescindibles e insustituíbles sobre el césped. "Dembélé nos dará mucho. Tiene cosas que ahora nos faltan en ataque", comentan desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El francés aportará un desequilibrio por la banda que ahora, con Sergiño Dest jugando de extremo de circunstancias, el equipo no tiene. También comentan un aspecto muy importante. "Dembélé tiene gol", algo que al Barça le viene faltando desde que empezó la temporada. Dest ha fallado ocasiones muy claras y Memphis Depay ha reducido en los últimos partidos su influencia dentro del área. La única baza es, hasta la vuelta del francés, un Ansu Fati que sigue recuperando forma física tras su larga lesión de menisco.

Con quién no son tan optimistas es con Pedri. El canario cayó por segunda vez lesionado 1 de octubre pasado tras el partido de Champions League en Lisboa, ante el Benfica. El centrocampista tiene afectado el cuádriceps del muslo derecho y también se irá con mucho cuidado para evitar recaídas, tras un año con demasiados partidos en las piernas. Cuando parecía que iba a volver -incluso Joan Laporta se atrevió a poner sobre la mesa la opción de que estuviera en el Clásico-, los servicios médicos echaron el freno de mano. No volverá ni mañana ante el Rayo, ni el sábado ante el Alavés en el Camp Nou. Incluso hay quién prefiere que descanse más, que se recupere sin prisa y que el joven de 18 años vuelva tras el parón internacional que irá del 8 al 20 de noviembre.

La preocupación es evidente con el centrocampista, ya que es una de las piezas importantes del equipo tras una primera temporada de debut en la que superó las expectativas. Este curso debería ser el de la consagración de Pedri, pero las lesiones musculares están impidiendo que el canario juegue de manera regular y evolucione en su formación, a la vez que se afiance en el once azulgrana como su principal apuesta de presente y de futuro.