Sonny Anderson: "Fue duro sustituir a Ronaldo pero será peor sustituir a Messi"

El brasileño, ex del Lyon y del Barcelona, advierte en Goal lo complicado que puede ser para el próximo que vista el 'diez' tras la retirada de Messi.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Sonny Anderson (Goiatuba, Brasil, 1970) no tuvo una aventura fácil en el Barcelona. Llegó al Camp Nou el verano de 1997 por recomendación expresa del nuevo técnico barcelonista, Louis Van Gaal, que reemplazó al destituido Bobby Robson. Aquel verano también Ronaldo Nazário había decidido cambiar el Barcelona por el Inter y el holandés descartó la incorporación de un delantero mediático para apostar por el entonces delantero del Mónaco, menos goleador pero con una mayor capacidad asociativa. Aun así la sombra de Ronaldo siempre fue muy alargada y dos años después de su llegada Anderson acabaría regresando a la Ligue 1 para vestir la camiseta del Lyon y echar raíces en Francia, donde hoy es uno de los analistas más reputados del país gracias a sus intervenciones en BeIn Francia.

¿Se puede sustituir al mejor?

"Pues es complicado, para mí fue una época muy difícil porque cuando llegué costé más dinero que Ronaldo y la afición esperaba de mí un rendimiento similar. Él era un jugador único y a mí no me conocían demasiado porque jugaba en Francia. Siempre es duro reemplazar a un jugador así y mucho más lo será para el jugador que tenga que vestir el 'diez' del Barcelona después de que Messi se vaya. Ya lo dije en su momento, no venía a sustituir a Ronaldo porque se trataba de un proyecto nuevo y muy distinto pero no salió como yo esperaba y el sistema de Van Gaal no estaba diseñado para que el delantero centro marcara muchos goles".

¿Fue usted el primer falso nueve del fútbol moderno?

"A mí siempre me gustó jugar el balón y hoy vemos a Karim Benzema, un jugador que puede hacer muchas cosas de espaldas a la portería pero al que no se le puede pedir que se quede solo arriba esperando el balón porque no es su estilo. Me gustan mucho sus cualidades, siempre está en constante movimiento, genera juego y hace que sus compañeros marquen muchos goles. Para mí daba lo mismo dar un pase de gol que marcar, me sentía igual de feliz".

¿Qué le parecen los experimentos de Valverde para dar más descanso a Messi esta temporada?

"Messi al cien por cien es capaz de ganar cualquier partido él solo y en el momento que quiere y por eso en Barcelona le cuida, quiere que esté al máximo. El Barcelona sufrirá muchísimo cuando no esté así que veo muy bien que le cuiden y comprendo perfectamente que no estuviera en el once inicial ante el Real Madrid. Además su equipo tiene calidad para jugar algunos partidos sin Messi pero por norma general tiene que intentar tenerle al máximo porque es el único jugador del mundo capaz de decidir un partido él solo".

En las eliminatorias de la Champions League no ha estado muy acertado los últimos años, sin embargo.

"El del Lyon es un partido más difícil de lo que parece y ya contra el Manchester City y el PSG ha realizado buenos duelos esta temporada, es un equipo que suele mejorar cuando juega contra los más fuertes de Europa, creo que con o sin Messi será muy complicado para los dos. El Lyon puede sacar un buen resultado en casa pero en el Camp Nou le será dificilísimo haga lo que haga Messi".

A propósito, Messi llega al Barcelona el mismo año en el que usted se marcha. ¿Cómo ha cambiado el Barcelona que usted dejó con respecto al de hoy?

"Han cambiado muchas cosas. Antes solo teníamos un solo terreno de juego para entrenar y hoy tienen una ciudad deportiva fantástica. Ha cambiado para mejor, afortunadamente, aunque en aquellos tiempos los jugadores teníamos mucha más tranquilidad para salir a pasear y había menos presión que la que tienen que soportar los actuales futbolistas del Barcelona. Además nosotros no solíamos pasar de cuartos de la Champions League, a veces costaba hasta clasificarse. Ahora han ganado muchas, antes tenía ciertas urgencias históricas que ya no tiene, sin olvidar que hoy el once del Barcelona son los once mejores del mundo en sus puestos y entonces éramos muy buenos pero no los mejores".

Fue Van Gaal quien sentó las bases del equipo que lo ha ganado todo los últimos años. Cuando veía a los jóvenes Xavi, Puyol o Iniesta ¿pensaba que alcanzarían el nivel, el juego y los títulos que han ganado?

"Me lo esperaba. Es difícil que jugadores de ese nivel coincidan en una misma plantilla siendo de casa. Puyol siempre fue un gran defensa y desde el primer día que vino a entrenar con nosotros nos demostró su carácter. Xavi tenía muchísima calidad y ya empezaba a entrar en el once titular. Lograron hacer cosas muy buenas y crecieron juntos desde que eran pequeños, sabían qué tenían que hacer".

También coincidió con Pep Guardiola. ¿Qué aprendió de Van Gaal?

"Creo que no aprendió nada de Van Gaal, Pep ya lo tenía todo como jugador para llegar a ser el gran entrenador que es. Para mí fue Van Gaal el que aprendió de Pep para realizar el juego del Barcelona. Recuerdo que solían hablar mucho y siempre era sobre lo mismo. A Van Gaal le gustaban los pases largos y a Guardiola, los cortos. A partir de estas conversaciones se iba definiendo el estilo que practicamos durante aquellos años. Van Gaal daba determinadas instrucciones y luego, dentro del campo, Pep dirigía al equipo en función de cómo tenía que hacerlo el Barcelona por estilo e historia. Fue Guardiola quien le enseñó a Van Gaal cómo tenía que jugar el equipo".

Su Manchester City fue incapaz de ganarle al Lyon en la fase de grupos. Es más, si se hubiera tratado de una eliminatoria, habría pasado el Lyon, que ganó en el Etihad. ¿En qué medida puede sorprender también al Barcelona?

"Si el Barcelona va a Lyon pensando que va a ganar fácil pasará todo lo contrario, es un equipo con jugadores de calidad que suelen aumentar sus prestaciones ante los equipos más potentes y creo que hasta puede ganar al Barcelona en Francia. En el Camp Nou sí puede tenerlo más de cara pero en Lyon el Barcelona debe andarse con muchísimo cuidado".

Se trata de un equipo muy joven. ¿Cuál es su mayor peligro?

"Cuando sale a la contra es muy difícil pararles y además tienen la virtud de que reparten el gol. Los que finalizan no son uno o dos delanteros sino que cualquiera puede marcar, desde a Traoré a Depay, pasando por Fekir, Ndombele o Aouar, cualquiera puede sorprender al Barcelona en una contra".

¿Son tan buenos Tanguy Ndombele y Ferland Mendy como dicen?

"Mendy es un jugador con mucha calidad, tiene nivel para cualquier gran equipo de Europa. Ndombele también es bueno, quizá no para jugar por delante de la defensa, pero sí como extremo por la derecha. Es un jugador muy ofensivo que siempre controla el balón mirando hacia adelante, no importa en qué zona del campo esté y eso es peligroso porque cualquier pérdida en zona comprometida puede ayudar al rival, especialmente si tiene la calidad ofensiva del Barcelona".

Hoy Ndombele, Mendy y Fekir pero antes Umtiti, Benzema, Abidal... hasta Pjanic pasó por allí. ¿La nueva Masia está en Lyon?

"Siempre ha sabido formar jugadores de calidad que han fichado por grandes clubes, es verdad. Eso es porque es un club con experiencia en europa y capaz de ganar la Ligue 1 durante siete temporadas consecutivas, lo cual ayuda a darle confianza a un proyecto que hace más fuerte al club".

De hecho el Barcelona contrató a Abidal para crecer en el mercado francés y acaba de incorporar a Todibo. Lenglet también está rindiendo a un nivel altísimo, sin olvidar a Dembélé, un jugador muy especial. ¿Cuál es el próximo jugador que hay que seguir en Francia?

"Si hay que mencionar a uno con el que el Barcelona no se equivocaría ese es Kylian Mbappé. Es el único jugador francés que juega en Francia que tiene nivel suficiente para vestir la camiseta del Barcelona".

Entonces, ¿se equivoca el Barcelona con Todibo?

El artículo sigue a continuación

"Es demasiado joven para un club así. Entiendo que el Barcelona y también el Real Madrid estén buscando jugadores jóvenes pero van a necesitar tiempo de juego para crecer y consolidarse. Durante muchos años el Barcelona ha estado más pendiente de fichar centrocampistas y delanteros que defensas y Piqué se hará mayor. Pero llegar tan joven a Barcelona es muy difícil porque a veces hay pocos minutos. Todibo es bueno, puede jugar tanto en el centro del campo como en defensa, pero necesitará tiempo para adaptarse al club y al fútbol español".

Volviendo al partido, ¿cuál es su pronóstico para Lyon y el general de la eliminatoria?

"Me gustaría que se clasificaran los dos pero no va a poder ser así que pronosticaré que el Lyon gana en casa pero creo que el Barcelona pasará ronda tras otra remontada en el Camp Nou".