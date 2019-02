Solari, sobre Bale: “Que los jugadores celebren los goles como quieran"

El entrenador argentino del Real Madrid habló tras el triunfo sobre el Levante.

El Real Madrid ganó en el Ciutat de Valencia, por la jornada 25 de LaLiga, y uno de los temas más controversiales del encuentro, además de todas las polémicas arbitrales que hubo frente al Levante, fue la celebración de Gareth Bale en el gol del 1-2 definitivo. El galés negó el saludo a Lucas Vázquez pese a que su diana daba el triunfo a los blancos. Sobre aquella situación y otros temas habló Santiago Solari, entrenador de los blancos, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

💬 Solari: ''Estoy muy contento por como trabajaron todos los jugadores el partido''. #RMLiga pic.twitter.com/ua4mw9gtoU — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 24 de febrero de 2019

VINICIUS

“A Vinicius le falta tiempo y madurez, eso se va agarrando con la experiencia. Lo repito muchas veces, no podemos olvidar que tiene 18 años y juega con una madurez impropia para su edad”.

EL PENALTI A CASEMIRO

"Me creo lo que dice Casemiro. Dice que le pega claramente en el tobillo. Y me dicen que en las imágenes se ve claramente lo que los tacos impactan en las botas".

"TENEMOS TRES COMPETICIONES ABIERTAS"

“No pensamos que era un Match Ball. Pensamos los partidos de uno en uno, nos enfocamos en lo que sigue. Tenemos tres competiciones abiertas. Este partido lo ganamos porque lo trabajamos de punta a punta todos los jugadores”.

EL FESTEJO DEL 1-2

“Con Bale no ha pasado nada, son especulaciones vuestras. Estaba esperando para entrar al campo. Bale estaba pletórico porque marcó y me encantó cómo entro al partido, con la garra y la rabia que entró. Me pareció fantástico su partido. Ustedes tienen muchos más ojos, yo lo que vi es como trabajó Gareth y nos dio la victoria. Que celebre los goles como quiera, pero que los haga”.

ANÁLISIS DEL TRIUNFO

“Siempre ponemos el foco en lo positivo y cómo trabajamos el partido. Sabemos que es un campo muy complicado y con un esquema muy definido. Creo que pudimos marcar antes del penalti si Vini hubiese acertado y el resultado hubiese sido más abultado”.