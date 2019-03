Solari: "¿Mourinho? Este club siempre tuvo más candidatos que Julia Roberts"

El técnico del Real Madrid se ha tomado con cierto humor los rumores que apuntan a Mourinho entre los candidatos al banquillo blanco

Santiago Solari ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Champions League ante el Ajax, siendo preguntado sobre la posibilidad de que José Mourinho vuelva al conjunto blanco.

¿Cómo asume los rumores sobre la vuelta de Mourinho al Real Madrid?

"¿Mourinho? Este club siempre tuvo más candidatos que Julia Roberts".

¿Le parece injusta la sanción de dos partidos a Sergio Ramos?

"Me da pena que no esté en el partido de mañana, como sabéis. Es un jugador muy importante, un líder. Por supuesto que tenemos jugadores de sobrada personalidad para tomar su puesto. Y además, su carácter está impregnado en este equipo. ¿La sanción? No me voy a pronunciar, ya lo hizo el tribunal".

¿Cómo está el vestuario?

"El vestuario es muy fuerte, tienen mucho carácter y eso no significa que no estemos descontentos. Se quedan con que lo dimos todo, con que hicimos el máximo esfuerzo, pero no alcanzó. No puedes estar contento porque perdimos y queremos ganar siempre. Pero mañana tenemos otro partido y estamos preparados. Estamos acostumbrados a competir seguido".

¿Cómo afronta el partido ante el Ajax?

"Queremos ganar, pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y mañana es Champions League, así que allá vamos".

¿Cómo solucionar la falta de gol?

"Queremos concretar más, ser más concretos y tener más presencia. Queremos marcar más, pero hay veces que da al palo y sale, y otras que entra. Hemos tenido ocasiones para marcar y tenemos que concretarla como en otros partidos".

¿Está de acuerdo con Modric, que ha dicho que sin Cristiano algunos tendrían que haber dado un paso adelante?

"No sé qué ha dicho Modric. Respecto a Cristiano, ya dijimos que es historia viva de este club y lo que hizo ya está en las vitrinas. Los que estamos aquí, siempre estamos para defender mejor, atacar mejor, marcar más goles…".

¿El Real Madrid puede competir la Champions después de quedarse fuera de Liga y Copa?

“No estoy de acuerdo con tu análisis, porque La Liga la tenemos que seguir compitiendo hasta el final. Y ahora tenemos que ganar al Ajax para seguir en la Champions”.

¿Se siente responsable de alguna manera en la sanción a Ramos?

“No sé de qué manera podría ser yo responsable de la sanción a Ramos”.

¿Es una mala señal que Vinicius sea el mejor del equipo?

“A mí me parece que si un jugador recién llegado nos da tanto al club y la afición, no puedo dejar de verlo como una buena noticia”.

¿Bale está listo para jugar mañana?

“Están todos para jugar de inicio, con la excepción de Llorente”.

Si el Real Madrid es Julia Roberts, ¿con qué pretendiente cree que debería quedarse: con Mourinho o con Solari?

“Esa pregunta habría que hacérsela a ellos”.

Modric ha dado los nombres de Asensio, Benzema y Bale. ¿Cree que es responsabilidad del club o de los jugadores que no hayan dado un paso adelante?

“Esos análisis o editoriales son para vosotros. EL mío como entrenador es hacer lo necesario con esta plantilla para ser lo mejor que podamos ser. Y el de estos jugadores, igual. Lo demás es vuestro trabajo”.

¿Va a volver a jugar Marcelo después de unos partidos sin hacerlo?

“Todos tienen la oportunidad de jugar, todos lo han hecho, y cada partido es una nueva oportunidad”.